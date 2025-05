¿Cómo cambia tu cerebro cuando te conviertes en madre?

No, no es un mito: ser madre realmente cambia el cerebro. Después de la maternidad, es común experimentar olvidos frecuentes o una mayor sensibilidad emocional.

Estos cambios no son casuales, sino que tienen una base científica. A continuación, te explicamos por qué ocurre y cómo el cerebro se adapta a esta nueva etapa de la vida de la mujer.

1. Cambios hormonales y neurobiológicos

Durante el embarazo, los niveles de hormonas como el estrógeno, la progesterona y la oxitocina aumentan considerablemente. La oxitocina, llamada la "hormona del amor", no solo juega un papel importante en el parto y la lactancia, sino que también está involucrada en la creación de lazos emocionales entre madre e hijo.

"Los cambios drásticos que se dan en los niveles hormonales durante un embarazo influencian el cerebro de una mujer, preparándolo para la maternidad", explica a la BBC la profesora de psicología de la Universidad de Denver, Pilyoung Kim.

Estudios han demostrado que la oxitocina tiene un impacto directo en el cerebro, especialmente en áreas relacionadas con la empatía y las emociones. Esto podría hacer que las madres se vuelvan más sensibles a las necesidades de sus hijos.

2.Capacidad de adaptación

La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de reorganizarse y adaptarse a nuevas experiencias.

Investigaciones como las realizadas por la investigadora Nadine Gaab y otros científicos en la Universidad de Harvard han mostrado que la maternidad induce cambios en la estructura del cerebro, específicamente en áreas como el hipocampo y la corteza prefrontal, que están asociadas con la memoria y la toma de decisiones.

En un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience en 2016, se encontró que las mujeres experimentan una reducción del volumen en la materia gris en ciertas áreas del cerebro después de ser madres.

Esto podría estar relacionado con una mayor eficiencia en el procesamiento de la información relacionada con el bebé y las tareas asociadas a la crianza.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/21/embarazada-d165bf62.jpg

3. Incremento de la empatía y las habilidades sociales

Los estudios también sugieren que, a medida que las mujeres se convierten en madres, experimentan un aumento en la empatía.

Esto puede explicarse por la hiperactivación de la amígdala, una estructura cerebral relacionada con la respuesta emocional, que juega un papel clave en el reconocimiento y respuesta a las emociones de los demás, especialmente los bebés.

Un estudio publicado en The Journal of Neuroscience en 2011 encontró que las madres mostraron mayor activación en áreas del cerebro vinculadas a la empatía cuando veían imágenes de sus hijos, en comparación con otras personas.

4. Mejoras en la toma de decisiones y el manejo del estrés

La maternidad también parece tener efectos positivos en el procesamiento de la información y en la toma de decisiones. Según un estudio de la Universidad de California, las mujeres que acaban de ser madres muestran un mejor rendimiento en tareas cognitivas relacionadas con la organización, la planificación y la multitarea.

En términos de manejo del estrés, las madres parecen tener una respuesta más eficiente a las situaciones estresantes. Esto se debe, en parte, a los cambios en la actividad del sistema límbico (relacionado con las emociones) y la hipotalámica-pituitaria-adrenal (HPA), que afecta la respuesta del cuerpo al estrés.

5. Cambios en la memoria y en la percepción del riesgo

Durante el embarazo y después del parto, las mujeres pueden experimentar cambios en su memoria y capacidad de concentración. La neurocientífica Ann-Marie De Lange, del Hospital Universitario de Lausana, en Suiza, señala que esto podría deberse a que, durante este período, el cerebro se está modificando para empezar a enfocarse en otra cosa.

La maternidad también puede modificar la forma en que las mujeres perciben los riesgos, haciéndolas más precavidas o más orientadas hacia la protección del niño.

6. Se agudizan los sentidos

Tras convertirse en madres, las mujeres experimentan un aumento de sus sentidos, especialmente el olfato y la audición, lo que facilita la interacción con sus recién nacidos.

Desde una perspectiva evolutiva, como señala la experta De Lange, tiene sentido que cualquier cambio que favorezca el cuidado y la protección del niño sea beneficioso tanto para el bienestar del bebé como para el éxito reproductivo de la madre.

Algunos de estos cambios pueden ser temporales y revertirse después del parto, pero otros pueden persistir durante el periodo postparto e incluso durante varios años. De hecho, un estudio publicado en The New York Academy of Sciences sugiere que estos cambios podrían mantenerse incluso cuando los hijos alcanzan la edad adulta.

Te puede interesar Cinco cosas que cambian cuando eres madre