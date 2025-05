¿Y si el secreto para vivir más estuviera en un puñado de palomitas de maíz?

El investigador Dan Buettner, conocido por sus estudios sobre las zonas azules —regiones donde las personas viven más y con mejor salud—, ha revelado que las populares palomitas de maíz no solo son deliciosas, sino también una opción nutritiva que puede contribuir a una vida más larga.

"Las palomitas están repletas de fibra, carbohidratos complejos y tienen más polifenoles que muchas verduras", dijo Buettner, al destacar los beneficios de este snack que muchos asocian con el cine, pero que, bien preparado, puede formar parte de una dieta equilibrada.

De acuerdo con el experto, la clave está en la preparación. Se refiere a las palomitas naturales hechas con aire caliente, sin mantequilla, azúcares ni aditivos. "Te digo cuál es el mejor snack que puedes comer para vivir hasta los 100 años y te lo puedes permitir: las palomitas de maíz", aseguró.

Valor nutricional

En sus investigaciones sobre las zonas azules, como Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia o Nicoya en Costa Rica, Buettner ha documentado que los hábitos alimenticios de las personas longevas incluyen una dieta mayoritariamente basada en plantas, baja en productos ultra procesados, y rica en alimentos naturales con alto contenido de fibra y antioxidantes.

Además de su valor nutricional, las palomitas destacan por ser económicas, fáciles de preparar y saciantes. "Uno de los errores más comunes que dificultan la pérdida de peso y una vida saludable es lo que comemos entre comidas. Pero los snacks no tienen que ser aburridos", explicó.

Buettner también advierte sobre ciertos alimentos que, según sus estudios, conviene mantener fuera del hogar: carnes procesadas, bebidas azucaradas, aperitivos salados y dulces industrializados.

"No me importa si te das un capricho de vez en cuando, pero esas cuatro cosas no deberían entrar nunca por tu puerta. Mantenlos fuera de tu casa y nos vemos a los 100 años", dijo en tono relajado.

El mensaje de Buettner apuesta por lo simple. Las palomitas, preparadas de forma casera y sin excesos, podrían ser una alternativa saludable, accesible y sabrosa para quienes buscan cuidar su salud sin complicaciones.