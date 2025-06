Jorge del Villar Fausto: pensar a largo plazo, actuar con propósito

Desde joven, Jorge del Villar Fausto entendió que el éxito no siempre reside en seguir caminos trazados, sino en atreverse. ( FUENTE EXTERNA )

Hay quienes hablan de estrategia, y hay quienes la encarnan en cada decisión. Jorge del Villar Fausto pertenece a este segundo grupo por la experiencia desarrollada en los ámbitos de la comunicación, el liderazgo y la formación de pensamiento empresarial.

Desde joven, Jorge entendió que el éxito no siempre reside en seguir caminos trazados, sino en atreverse a leer el entorno y abrir nuevas rutas.

Su formación en Mercadotecnia en la Universidad UCO Mondragón le brindó una base sólida, pero fue su capacidad de observación y su paciencia estratégica lo que realmente moldeó su perfil como pensador práctico.

Mientras muchos de sus compañeros soñaban con conseguir empleo al egresar, Jorge ya estaba resolviendo problemas. Identificó que numerosos pequeños negocios tenían productos valiosos, pero carecían de una narrativa clara.

Así comenzó: creando sitios web, ofreciendo orientación, ayudando a traducir ideas en mensajes eficaces. No lo hacía por ambición comercial, sino por convicción: creía —y sigue creyendo— en el poder de la comunicación con propósito.

Pero quizás lo más admirable de su trayectoria no son los logros cuantificables, sino los valores que ha mantenido firmes: constancia, adaptabilidad, pensamiento crítico y profundo respeto por las personas.

"No se trata solo de saber hacer, sino de saber estar. Estar presente cuando se necesita dirección, y hacerse a un lado cuando otros deben crecer. El liderazgo, más cercano que jerárquico, ha sido una constante que ha marcado diferencia", refiere del Villar.

Emprendedores

Como todo emprendedor real, Jorge también ha atravesado momentos difíciles. Ha impulsado proyectos que no prosperaron, ha apostado por ideas que no despegaron, ha tenido que corregir el rumbo más de una vez.

Pero lejos de ocultar estos capítulos, los integra con honestidad. Para él, el fracaso no es derrota, sino aprendizaje; una pausa necesaria para seguir avanzando con más claridad.

Su visión del emprendimiento abarca las relaciones, los valores y la ética. Cree firmemente que cada interacción —incluso aquella que no termina en una venta— deja una huella. Y que esa huella, a largo plazo, puede ser mucho más valiosa que cualquier resultado inmediato, refiere una nota informativa.

Cuando jóvenes emprendedores lo buscan en busca de orientación, Jorge les insta a esforzarse, a tener paciencia y propósito. Les recuerda que el camino no es lineal y que adaptarse sin perder el rumbo es una de las virtudes más necesarias hoy.

Para él, el liderazgo no se mide por títulos ni por reconocimientos. Se mide por la capacidad de generar impacto desde la coherencia. Por tomar decisiones responsables, aunque no siempre populares. Por construir equipos diversos y sólidos que no dependan de una sola voz, sino que se nutran del diálogo y la pluralidad.