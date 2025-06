¿Cómo puede el silencio arruinar tus relaciones?

Muchas veces pensamos que quedarnos callados es lo mejor para evitar peleas o no herir a quienes queremos. Preferimos no decir nada para no "armar líos" o porque creemos que "ya se pasará".

Sin embargo, según Lisbeth Genao, terapeuta familiar y de pareja de @lotuscentrointegral, ese tipo de silencio puede terminar alejándonos más de las personas importantes en nuestra vida.

"Hay diferentes tipos de silencios. Hay algunos que le dan espacio al otro para pensar y respirar. Esos, desde mi visión y mi experiencia clínica, suelen ser una cobija para el alma en momentos determinados", explica.

"Pero también hay silencios que se convierten en muros, en un abismo que separa lo que alguna vez fue cercano", agrega.

Lo que no se dice también duele

En su ejercicio como terapeuta, Genao asegura escuchar con frecuencia frases como: "Nunca hablamos de eso" o "Preferí callar para no armar un problema". Para ella, esto muestra un patrón de comunicación evitativa: cuando alguien prefiere guardar lo que siente en vez de hablarlo por miedo a la reacción del otro.

Aunque parezca una forma de evitar conflictos, este tipo de silencio va enfriando las relaciones familiares, de amistad y de pareja. "Paradójicamente, lo que más daña no es lo que se grita, sino lo que se calla", asegura.

En las parejas, el silencio constante puede hacer que uno de los dos se sienta emocionalmente solo, aunque pasen tiempo juntos. Con el tiempo, lo que no se dijo en su momento puede volverse un problema mayor.

En las familias pasa algo parecido. Se habla de cosas prácticas, como el trabajo, las tareas o lo que se va a cenar, pero no de lo que realmente preocupa o duele.

Eso crea una especie de distancia emocional que hace que, aunque todos vivan en la misma casa, no se sientan realmente conectados, comenta la experta.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/06/lisbeth-genao-9c91772d.jpg

"Evitar los temas incómodos puede parecer una forma de proteger las relaciones o a las personas importantes para nosotros. Pero, con el paso del tiempo, el evitar lo único que logra es una desconexión emocional enorme dentro de cualquier sistema" Lisbeth Genao Terapeuta familiar y de pareja “

¿Cómo romper ese silencio?

Para Genao, lo primero es identificar qué tipo de silencio hay en la relación y qué tanto está afectando el vínculo.

"Lo primero es tener la valentía de reconocer qué tipo de silencio está atrapando ese vínculo y, luego, atreverse a iniciar un camino en donde se puedan tener esas conversaciones incómodas, pero profundamente necesarias", dice.

También recuerda que a veces no hablar de algo importante es dejar de cuidar la relación. "Las relaciones no se rompen únicamente por lo que se hace, sino también por lo que se deja de hacer. Y callar, cuando algo necesita ser nombrado, es dejar de cuidar el vínculo".

Y aunque expresar los sentimientos no siempre es sano, asegura que es una práctica que ayuda a sanar. "Los vínculos se sanan cuando aprendemos a nombrar ciertas cosas dentro de las relaciones que nos rodean. Hablar es sanador", señala.

Eso sí, no se trata solo de hablar por hablar. Es importante crear un espacio en el que el otro se sienta escuchado, sin miedo a ser juzgado. "Es fundamental crear un espacio seguro donde el otro pueda expresarse sintiéndose confiado y sin ser atacado o atacada".

Volver a conectar de verdad

Hoy en día estamos más conectados que nunca por las redes sociales, pero muchas veces nos sentimos lejos de quienes tenemos al lado. Por eso, Genao recuerda que "tenemos la ardua tarea de conectar en la intimidad del hogar".

Empezar a hablar, incluso de lo que cuesta, puede ser el primer paso para volver a acercarnos a quienes queremos.

