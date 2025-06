The Green Rack celebra cinco años apostando por la moda sostenible y la conciencia ambiental

Mariale Ovalles, fundadora de The Green Rack

La moda puede ser mucho más que una tendencia pasajera; de ello es una muestra The Green Rack, un emprendimiento dominicano que, tras cinco años de trayectoria, ha logrado posicionarse como una plataforma de referencia en moda circular y consumo consciente en el país.

Para celebrar su quinto aniversario, la marca decidió ir más allá de una simple promoción y ofrecer una experiencia que premiara la fidelidad de sus clientes al tiempo que reforzaba sus valores.

“Durante estas semanas, quisimos que cada momento tuviera un valor agregado. Que el aniversario no fuera solo nuestro, sino de quienes creen en lo que hacemos”, explica su fundadora, Mariale Ovalles.

Entre las acciones destacadas estuvo el Closet Sale de la influencer Nicole Marie, un evento que abrió el calendario de celebraciones.

También se activaron promociones como delivery gratuito por compras mayores a RD$2,000, descuentos de hasta un 50% en piezas seleccionadas y el obsequio de canvas bags reutilizables brandeadas con la marca, como parte de su compromiso con el reciclaje.

La sorpresa final será un descuento del 50% en la tarifa de consignación para quienes deseen vender su closet a través de The Green Rack.

Un gesto que no solo impulsa la participación de nuevos usuarios, sino que también cierra con broche de oro una celebración que ha mantenido activo el espíritu sostenible de la marca durante todo el mes.

Cinco años sembrando conciencia

Para Ovalles, estos cinco años han sido un camino lleno de desafíos, sobre todo por la necesidad de educar al público sobre el valor de la moda de segunda mano.

“En nuestro país, este concepto aún está en desarrollo. Lo más difícil ha sido romper mitos: hacer entender que una prenda usada no es sinónimo de algo viejo o de baja calidad, sino de una historia que continúa, de un consumo más consciente”, expresa.

The Green Rack no solo facilita la compra y venta de ropa previamente usada, sino que también ofrece a los clientes la posibilidad de donar las piezas que no se vendan tras un período de tres meses, asegurando así que ninguna prenda termine innecesariamente en la basura, afirma la joven emprendedora.

Moda con propósito

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/15/20052025-entrevista-mariale-ovalles---samil-mateo-dominici301-d03017f3.jpg Mariale Ovalles, fundadora de The Green Rack. (SAMIL MATEO)

La conciencia ambiental y el deseo de dejar una huella positiva han sido el motor detrás de esta plataforma. Para su creadora, la autenticidad que brinda la ropa de segunda mano es uno de sus mayores atractivos.

“Me encanta encontrar piezas únicas, que no están en tiendas, y saber que al usarlas también estoy cuidando el medioambiente. Es un acto de estilo, pero también de responsabilidad”, comenta.

A lo largo de estos cinco años, The Green Rack ha gestionado la venta de más de 300 closets, con un promedio de entre 20 y 50 piezas por cada uno.

Esto se traduce en miles de prendas que han encontrado una segunda oportunidad, evitando que terminen en vertederos y reduciendo el impacto ambiental del consumo textil.

Un mensaje claro

A quienes aún tienen dudas sobre adquirir ropa de segunda mano, el mensaje de la marca es directo: “Pregúntate antes de comprar: ¿lo necesito? ¿Puedo reutilizar? ¿Estoy aportando con esta compra al planeta o solo llenando espacio?”.

En tiempos donde la sostenibilidad se vuelve una urgencia global, iniciativas como The Green Rack demuestran que la moda también puede ser una herramienta de transformación social y ambiental. Y tras cinco años de esfuerzo, aprendizaje y compromiso, esta marca dominicana deja claro que vestir bien también puede significar vivir mejor y consumir con propósito.

"Esta es una solución para mí, porque siempre tenemos demasiadas cosas en el clóset y muchas veces no sabemos qué hacer con ellas. Muchas veces no sabemos si regalarlas, si donarlas o qué hacer, o alguna de las piezas todavía tienen ticket", resaltó.