Las 10 cosas que probablemente no sabías del sushi

Cada 18 de junio se celebra el Día Internacional del Sushi, una fecha dedicada a rendir homenaje a uno de los platillos más reconocidos y apreciados del mundo.

Aunque sus raíces están en Japón, el sushi ha trascendido fronteras y se ha convertido en una expresión culinaria global, adaptada y reinterpretada en todos los continentes. Pero detrás de su delicada presentación y su aparente simplicidad, el sushi esconde una historia milenaria y una serie de datos fascinantes que vale la pena descubrir.

En honor a esta celebración, a continuación, compartimos diez datos interesantes sobre el sushi que revelan su evolución histórica, su valor cultural y algunas curiosidades sorprendentes que quizá no conocías.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/17/chef-masculino-preparando-un-pedido-de-sushi-para-llevar-c6f9d450.jpg

1. El sushi no se originó en Japón

Aunque hoy es un símbolo indiscutible de la gastronomía japonesa, el sushi tiene sus orígenes en el sudeste asiático. La primera versión, conocida como narezushi, consistía en conservar pescado en arroz fermentado para prolongar su vida útil.

Esta práctica fue adoptada por los japoneses alrededor del siglo VIII, y con el tiempo evolucionó hasta convertirse en el sushi moderno, dejando atrás el proceso de fermentación.

2. El arroz es el alma del sushi

Aunque muchos piensan que el pescado es el ingrediente principal, el verdadero corazón del sushi es el arroz, llamado shari o sumeshi.

Su preparación requiere una cuidadosa mezcla de vinagre de arroz, azúcar y sal. La textura, temperatura y consistencia del arroz son tan importantes que un chef puede pasar años perfeccionando esta técnica antes de preparar su primer nigiri.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/17/comida-japonesa-sushi-y-sashimi-61592160.jpg

3. El wasabi que se sirve fuera de Japón suele ser falso

En la mayoría de los restaurantes fuera de Japón, el wasabi es en realidad una mezcla de rábano picante, mostaza y colorante verde. El auténtico wasabi, de la planta Wasabia japonica, es difícil de cultivar y tiene un sabor más suave y fresco.

En los establecimientos más tradicionales de Japón, se ralla fresco justo antes de servir.

4. Comer sushi con las manos es perfectamente aceptable

Contrario a lo que muchos creen, no es de mala educación comer sushi con las manos. De hecho, es una práctica tradicional. Esto permite mayor precisión al mojar el nigiri en salsa de soya (por el lado del pescado, no del arroz) y evita que se deshaga. Usar palillos también es correcto, pero no obligatorio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/17/conjunto-de-sushi-mixto-comida-japonesa-510512de.jpg

5. El nigiri y el maki no son lo mismo

Existen diversos tipos de sushi. El nigiri es una bola de arroz moldeada a mano con una pieza de pescado encima. El maki, en cambio, es el clásico rollo enrollado en alga nori y cortado en pequeñas porciones. También hay variedades como el temaki (cono de alga), chirashi (sushi en tazón) y oshizushi (sushi prensado).

6. El atún alguna vez fue considerado comida de pobres

Hoy, el atún es uno de los ingredientes más apreciados en el sushi, especialmente el otoro, su parte más grasa. Pero en el pasado, los japoneses lo consideraban carne roja de mar y lo despreciaban. Solo en el siglo XX, con mejoras en refrigeración y técnicas de preparación, el atún se volvió un manjar.

7. El sushi tiene su propio día internacional

Cada 18 de junio se celebra el Día Internacional del Sushi, una iniciativa nacida en redes sociales y adoptada por fanáticos y restaurantes de todo el mundo. Es la excusa perfecta para rendir homenaje a este platillo y descubrir nuevas variantes, ya sea en un restaurante japonés tradicional o en alguna de sus versiones internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/17/sushi-set-hot-rolls-aguacate-california-y-rollos-de-salmon-0f16be36.jpg

8. Puede alcanzar precios astronómicos

Algunos tipos de sushi, como los que usan otoro de atún azul, pueden ser increíblemente caros. En subastas en Japón, se han pagado más de un millón de dólares por ejemplares de atún. Además, restaurantes como Sukiyabashi Jiro ofrecen menús exclusivos que requieren reservaciones con meses de antelación.

9. Ser chef de sushi requiere años de aprendizaje

Convertirse en itamae (maestro de sushi) es una tarea ardua. Los aprendices pasan años limpiando utensilios, cocinando arroz y observando a sus maestros antes de poder tocar el pescado. Esta formación rigurosa refleja el respeto que existe por la tradición y la excelencia dentro de la cocina japonesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/17/vista-lateral-mujer-comiendo-sushi-frito-en-salsa-con-palillos-y-salsa-de-soja-en-un-stand-81f7dac9.jpg

10. El sushi ha sido reinventado alrededor del mundo

El sushi se ha adaptado al gusto internacional con mucha creatividad. En Estados Unidos nacieron los California rolls, con aguacate y cangrejo. En América Latina es común encontrar rollos con mango, plátano maduro o queso crema. Aunque estas variantes son criticadas por los puristas, demuestran la versatilidad y popularidad del sushi globalmente.