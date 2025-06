Refresca tu hogar con plantas tropicales en tendencia

Con el aumento de las temperaturas y la búsqueda de alternativas sostenibles para climatizar el hogar, cada vez más personas apuestan por integrar plantas tropicales en sus terrazas e interiores.

Con estas especies disminuyes el riesgo de que marchiten, mientras que figuran como un acento natural a tu decoración.

También es necesario resaltar que ayudan a regular la temperatura, incrementar la humedad ambiental y purificar el aire.

Terrazas con frescura natural

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/21/verde-1-2d171a87.jpg La palma areca es una planta muy versátil. (FUENTE EXTERNA)

Durante esta temporada de verano, en la que la presencia del polvo del Sahara, hace que la sensación térmica aumente - como si fuera poco el calor- las terrazas se transforman en unos de los lugares favoritos de nuestro hogar.

Por tal razón lo ideal es decorarla con plantas resistentes al sol y a la humedad, entre las más demandadas en la actualidad están:

La palma areca, cuyas frondosas hojas generan sombra natural y una atmósfera tipo "selva urbana", también son excelentes para espacios interiores que gocen de iluminación.

Monstera deliciosa, conocida como costilla de Adán, ideal para rincones semisombreados por sus hojas grandes y perforadas que refrescan visualmente el espacio.

Otras especies recomendadas para exteriores son la heliconia, con sus flores exóticas que aportan color y vida; la caña india, resistente y vibrante, y el platanillo, cuyo follaje amplio protege del sol y mejora el microclima de la terraza.

Verde para el interior

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/21/interior-b8397810.jpg Elegancia de lo verde. (FUENTE EXTERNA)

¿Acaso existe un hogar que no tenga una planta en su interior? Seguro que no, pero para que no te frustres viendo cómo languidece una "mascota vegetal" lo mejor es que la selecciones de acuerdo al espacio donde la colocarás.

Para el interior la gran tendencia es la familia de catatheas, de hecho no hay jardinería que no tenga entre sus propuesta alguna variedad de ellas, ya que distinguen por su belleza única y su capacidad para mantener el aire húmedo, lo que las hace ideales para salas o baños.

Otras opciones son:

El potos que ya tiene un buen tiempo acaparando la atención y el gusto de los amantes de las plantas; así como de quienes se inician en esta gran pasión. Es una planta colgante vistosa, es uno de los mejores purificadores de aire, según estudios de la NASA.

Las alocasias, en especial la "cara de caballo" destacan por su elegancia y adaptabilidad a espacios con luz filtrada. Debes tener en cuenta que, en ocasiones, ella puede parecer morir y hasta desaparecer de la maceta, pero aún tiene vida, solo está dormida, continúa sus cuidados que cualquier día vuelve a surgir. ¡interesante, verdad!

Las zamias, son de bajo mantenimiento, resultan perfecta para quienes no tienen mucha experiencia con plantas. Son grandes aliadas para dar matiz verde a los espacios de oficina.