Lo que haces sin saber y está dañando tus ojos

En ocasiones, vivimos un estilo de vida orientado para dañar la salud, -seguramente sin quererlo, ni saberlo- incluyendo la de órganos tan importantes como los ojos.

Un ejemplo, entre los tantos que hay, está frotarse los ojos con energía o exponerse por largas horas a pantallas, esta última, muchas veces, por necesidades laborales. Ambos casos tienen como consecuencia la alteración de la superficie ocular, explica la doctora Claridanea García Vargas, especialista en Oftalmología.

Ella advierte que el frotado ocular frecuente puede deformar las fibras de colágeno que conforman la córnea, ocasionando una deformidad de la misma, llamada Queratocono, que provoca Astigmatismo elevado, comprometiendo la visión.

Sobre el exponer la vista a largas horas a las pantallas, explica que puede producir "Ojo seco", porque la frecuencia de parpadeo disminuye.

"Cuando parpadeamos, distribuimos una capa de lágrima que mantiene la superficie del ojo húmeda y protegida. En condiciones normales, una persona parpadea entre 15 a 20 veces por minuto; estando con computadora, celular o televisor lo hace 5 a 7 veces por minuto, al disminuir la frecuencia de parpadeo, la película lagrimal se evapora más rápido, provocando sensación de areneo, resequedad".

Sin embargo, como ya hemos dicho, estos son solo ejemplos de los tantos que hay. "En la actualidad, pleno verano, hay otros hábitos que alteran la superficie ocular, produciendo ojo seco y no nos damos cuenta", dice, para desglosar otros:

Exponernos al aire acondicionado o abanicos directamente en la cara, ya que las lágrimas se evaporen.

Nadar en piscinas, playas y/o ríos con lentes de contacto puestos. Además de resequedad, hace que el ojo se encuentre vulnerable ante infecciones corneales.

Exponerse a los químicos de piscinas, sal de playas sin la protección adecuada con gafas de natación (goggles); pudiese ocasionar Conjuntivitis química.

¡Cuidado con el maquillaje!

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/04/ojos-2-5403c896.jpg El exceso de maquillaje y accesorios para los ojos como las pestañas postizas, pueden ser perjudiciales para la salud visual. (FREEPIK)

Usar maquillaje en los ojos con frecuencia puede ser más perjudicial de lo que imaginas para la superficie ocular, advierte García Vargas, quien ofrece sus servicios en el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (Cemdoe).

Lo mismo que el uso de accesorios como las pestañas postizas. "Si se abusa de una o ambas, se pueden obstruir unas glandulitas muy importantes que tenemos en los párpados, llamadas Glándulas de Meibomio".

Esas glándulas se encargan de producir una capa de grasa, sebo, que forma parte de la película lagrimal y evita que la lágrima se evapore rápido.

"Si esas glándulas se tapan con residuos de maquillaje o pegamento o bacterias, la lágrima no se mantiene estable, por lo que se empieza a evaporar antes de tiempo y ahí vienen las molestias: ardor, picazón, visión borrosa y ojo seco".

Otra amenaza que tiene este tipo de excesos, está la obstrucción de las glándulas de meibomioe, que cuando se inflaman o se infectan, aparecen los famosos Orzuelos, "esa bolita dolorosa que parece una espinilla, los Chalaziones, que son como bultitos duros, pero sin pus, ni dolor".

En cuanto al pegamento para pestañas postizas, que no solo tapa las glándulas, -resalta- sino que además contiene componentes químicos que pueden generar reacciones alérgicas en la piel del párpado, causar irritación, y si accidentalmente cae dentro del ojo, puede lesionar la superficie corneal y provocar queratitis (inflamación de la córnea), asegura.

"Ahora, no te estoy diciendo que dejes de maquillarte, lo puedes hacer con conciencia", aclara, mientras da las siguientes recomendaciones:

Desmaquíllate bien todas las noches, sin excusas. Usa productos específicos para los ojos, preferiblemente hipoalergénicos.

Evita delinear la línea de agua interna del párpado (esa línea pegada a las pestañas de abajo y de arriba). Ahí están las glándulas de Meibomio y el maquillaje las bloquea.

Reemplaza tu maquillaje de ojos con frecuencia. Las bacterias adoran las máscaras de pestañas y los delineadores viejos. OJO: cada producto indica en sus instrucciones su tiempo de vida útil (puedes buscar el de cada producto de los ojos: mascara, sombras, rimel, corrector de ojera).

Limpia los pinceles y aplicadores al menos una vez a la semana.

"Y sobre las pestañas postizas... No te voy a decir que las uses "cuando quieras porque no es buena idea. Prefiero aconsejarte que las reserves para ocasiones contadas, cuando de verdad el evento lo amerite".

También sugiere que "si las vas a usar, que sea con un pegamento de buena calidad, hipoalergénico, y no duermas con ellas puestas".