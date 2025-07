Sarcoma, el cáncer poco frecuente que puede detectarse a tiempo y salvar extremidades

El sarcoma es un tipo de cáncer poco frecuente y altamente agresivo que se origina en los tejidos de soporte del cuerpo como músculos, tendones, huesos o cartílago.

Aunque representa solo cerca del 1% de los casos de cáncer, su impacto clínico es desproporcionado: suele afectar a adolescentes y adultos jóvenes, avanza rápidamente y muchas veces se detecta tarde.

En julio, Mes de Concientización sobre el Sarcoma, Cleveland Clinic Florida lanza un llamado urgente a visibilizar esta enfermedad y promover el diagnóstico temprano, con el respaldo y liderazgo del doctor Jorge Manrique, jefe del programa de sarcoma de esta institución y uno de los referentes internacionales en ortopedia oncológica.

El sarcoma puede ser curable si se detecta a tiempo, evitando secuelas severas como pérdida de extremidades o metástasis. Manrique explica que el sarcoma puede pasar desapercibido: se manifiesta con frecuencia como una masa de crecimiento rápido, en extremidades, abdomen o tronco, que no siempre genera dolor.

Su aparición, especialmente cuando va acompañada de pérdida de funcionalidad o cambios visibles, debe considerarse un signo de alarma. Para él, la clave está en que los médicos de primer contacto y los ortopedistas piensen en el sarcoma como diagnóstico posible, ordenen estudios adecuados como una resonancia con contraste y remitan de inmediato al especialista.

Avances

“Lo más importante es saber que el sarcoma existe. Si no se piensa en él, no se diagnostica. Y si no se diagnostica a tiempo, se pierden oportunidades clave para salvar movilidad, extremidades y vidas. Una resonancia y una biopsia bien indicada pueden marcar toda la diferencia”, asegura.

El especialista resalta que, aunque se han logrado avances en tratamientos, cirugía reconstructiva y tecnología robótica, lo que realmente ha transformado el manejo de esta enfermedad ha sido la creación de centros multidisciplinarios.

Durante este mes de concientización, Cleveland Clinic Florida se une al llamado global para visibilizar el sarcoma como una prioridad en salud pública. Detectarlo a tiempo no solo salva vidas: permite preservar funciones esenciales y mejorar radicalmente la calidad de vida de quienes lo enfrentan.

El m édico colombiano Jorge Manrique, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en cirugía ortopédica con formación en reemplazo articular en el Instituto Rothman (Filadelfia) y oncología ortopédica en la Universidad de Washington (Seattle).