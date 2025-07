Más allá de la estética: cómo el diseño impacta el bienestar del hogar

El diseño del hogar va más allá de la estética: se trata de crear un espacio capaz de impactar de forma positiva la vida de cada una de las personas que lo habitan.

Para la arquitecta Alexandra Ortega, la relación entre el diseño interior y el estado de ánimo de los miembros de una familia es mucho más profunda de lo que muchos creen.

Un ambiente bien diseñado tiene el poder de transformar la vida cotidiana, convirtiendo cada rincón en un refugio que fomente la comodidad, la armonía y el bienestar general.

"Quien no conoce la capacidad que tiene el diseño interior, que nunca ha trabajado con un diseñador, no entiende el impacto que genera cuando tienes un ambiente diseñado para ti, no solo a nivel de estética, sino también de funcionalidad", comenta la también empresaria.

Para la cofundadora de @impegnord, el bienestar emocional de los habitantes de un hogar depende en gran medida de la capacidad del diseñador para interpretar las necesidades y deseos del cliente.

"El resultado debe estar estrictamente relacionado con las necesidades del cliente", explica. Si un diseñador no entiende lo que valora el cliente, cómo se siente y qué necesita, el espacio creado no conectará con la persona. Esto, sostiene, incide de forma directa en cómo se vive el día a día dentro del hogar.

"¿No te ha pasado que entras en sitios donde te sientes súper cómoda, que se sienten acogedores? Otras veces, te sientes completamente fría, quieres salir de allí huyendo o te sientes muy abrumada porque tienen demasiada información", señala.

Claves para un hogar relajante

Un hogar que fomente el bienestar debe contar con ciertos elementos esenciales que garanticen no solo funcionalidad, sino también comodidad y serenidad. Ortega destaca que la iluminación es uno de los factores más importantes.

"Lo fundamental es una buena iluminación. Porque sin iluminación, tú no puedes desarrollarte. Está comprobado que establecer contacto con el medio natural te aporta mucha más calidad de vida, aumenta tus sentidos, tu percepción, tu concentración", dice.

Además de la luz, menciona la ventilación y el uso de materiales naturales, como la madera, el vidrio y el concreto, que aportan calidez y serenidad al espacio.

Escoger el mobiliario adecuado también es clave. "Algo fundamental es agregar mobiliario que esté diseñado para el uso que va a tener", dice. Además, la calidad de los muebles y accesorios es esencial, no solo en términos de estética, sino también de confort.

"La inversión que hagas en elementos como accesorios de iluminación, sanitarios, equipamiento, es una inversión a conciencia", comenta, añadiendo que la elección adecuada de mobiliario y accesorios impacta directamente en el bienestar físico.

Para la profesional, las áreas más importantes para garantizar la armonía en el hogar son el dormitorio principal y las áreas sociales. "Mi prioridad siempre es el dormitorio principal, porque ese es el espacio en el que vas a pasar más tiempo, que será más tuyo", explica.

Después del dormitorio, recomienda enfocarse en las áreas comunes, como la sala y la cocina. "Hay que diseñar espacios abiertos que fomenten la interacción entre los habitantes de una propiedad o los miembros de una familia", comenta.

"Puedes construir cualquier espacio con el presupuesto que tienes, pero sabiendo que vas a tener que hacer sacrificios" Alexandra Ortega Arquitecta “

¿Seguir tendencias o apostar por el gusto personal?

El mundo del diseño de interiores está influenciado por las tendencias. Sin embargo, Ortega destaca que no siempre hay que seguirlas si lo que se busca es un espacio acogedor y funcional.

"El tema de las tendencias es que tienen un tiempo de caducidad. Las tendencias varían y no necesariamente porque algo esté de moda tienes que aplicarlo", afirma la arquitecta. Para ella, lo ideal es elegir las tendencias que se adapten al estilo de vida y a las necesidades personales.

"El animal print, por ejemplo, estuvo en auge en un momento, pero no todo el mundo se siente cómodo con ese tipo de diseño", agrega, destacando que las tendencias deben tomarse como una opción, no una obligación.

Diseño ajustado al presupuesto

El concepto de que un hogar diseñado para el bienestar implica grandes gastos es un mito, según la arquitecta. "Puedes construir cualquier espacio con el presupuesto que tienes, pero sabiendo que vas a tener que hacer sacrificios".

Con un presupuesto claro y un enfoque en las necesidades personales, es posible crear un hogar funcional y cómodo.

"Si eres una persona con un trabajo sumamente exigente, que llega muy cansada a casa, necesitas un buen descanso. Entonces, por ejemplo, un buen colchón es una prioridad para ti", pone como ejemplo Ortega.

La clave está en conceptualizar el presupuesto en función de las necesidades y establecer un orden de prioridades en las compras.

