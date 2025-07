Cómo incluir el humor en la crianza de tus hijos

En el reír hay una magia transformadora que nada tiene que ver con la falta de respeto. En la crianza, como en todo en la vida, hay tiempo para todo, y en ello está el humor, que tiene grandes beneficios que no te puedes imaginar.

Hoy es el Día de los Padres en República Dominicana. Es la razón por la que te traemos este tema al que podrías sacarle muchísimo provecho, porque por mucho tiempo la figura paterna se ha vinculado con las leyes, el deber y la rectitud en el hogar... pero ellos son más que eso.

Un estudio para el análisis piloto, en el que participaron 312, la mayoría hombres y en EE. UU. reveló que el humor, cuando se usa con respeto y en el contexto adecuado, puede ser una poderosa herramienta complementaria en la crianza, promoviendo vínculos afectivos sólidos y habilidades emocionales clave.

Eso sí, es necesario tener cuidado de no debe humillar, ridiculizar ni sustituir conversaciones serias o disciplina necesaria.

A continuación, te detallamos los principales beneficios del humor en la crianza según el estudio "Humor in Parenting: Does it Have a Role?" publicado en Plos One:

Mejora la relación padre hijo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/27/padres-4-7ad36f26.jpg Favorece la flexibilidad cognitivo de los niños y adolescentes. (FREEPIK)

Las personas que crecieron con padres que usaban el humor tienden a reportar relaciones de mayor calidad con ellos:

El 50.5 % afirmaron tener una buena relación, frente al 2.9 % entre quienes no experimentaron humor en su crianza .

en su . El 44.2 % valoraron positivamente la labor de sus padres, mientras que solo el 3.6 % lo hicieron entre quienes no tuvieron humor en casa.

Estrategia eficaz según la mayoría

Un 71.8 % de los encuestados considera que el humor es una herramienta efectiva de crianza, y el 63.3 % cree que tiene más potencial de beneficio que de daño. En torno al 61.8 % ya lo emplea o planea hacerlo con sus propios hijos

Favorece la flexibilidad cognitiva y resiliencia

Según los autores, el humor promueve flexibilidad mental, permitiendo reinterpretar situaciones desafiantes de manera creativa, además de aliviar el estrés y fomentar la resiliencia emocional tanto en padres como hijos.

Disminuye tensiones y jerarquías

De manera similar a entornos laborales, el humor puede suavizar la tensión y reducir la rigidez jerárquica en la relación padre hijo, haciendo el vínculo más relajado y colaborativo.

Facilita la resolución de conflictos cotidianos

Desde redirigir una rabieta infantil hasta convertir causas de frustración en momentos divertidos, el humor proporciona una vía eficaz para gestionar emociones tensas sin recurrir a la disciplina rígida.

Crea recuerdos positivos y reforzamiento emocional

La risa compartida genera vínculos afectivos, confianza y memorias agradables que refuerzan la conexión emocional a largo plazo.

Enseña habilidades emocionales y sociales

El uso apropiado del humor expone a los niños a modelos de regulación emocional, pensamiento flexible, empatía y resolución creativa de problemas, habilidades cruciales para su desarrollo