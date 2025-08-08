Liga de La Leche RD realizará grupo de apoyo presencial en cierre de la Semana Mundial de Lactancia

A lo largo de la Semana de la Lactancia, a través de actividades gratuitas, la Liga de la Leche RD logró atraer la atención de cientos de ciudadanos. ( FUENTE EXTERNA )

La Liga de La Leche República Dominicana (LLLRD) invita a embarazadas y madres lactantes a participar este sábado 9 de agosto, en Galería 360, en un grupo de apoyo con asesoría gratuita de líderes en lactancia materna. Será un espacio para recibir orientación personalizada, resolver dudas y compartir experiencias con otras madres.

Esta actividad marca el cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2025, que LLLRD celebró bajo el lema "Prioricemos la lactancia materna; construyendo sistemas de apoyo sostenibles".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/liga-de-la-leche-2-e8a3cfcb.jpeg

Actividades

A lo largo de la semana, a través de actividades gratuitas, la entidad logró atraer la atención de familias, entidades gubernamentales, empresas, promotores de lactancia y profesionales de la salud, destacando el rol clave de toda la sociedad en el fomento de la lactancia materna.

El evento inaugural, realizado el sábado 2 de agosto en el lobby central de Galería 360, incluyó un conversatorio con el pediatra Jimmy Michel Alcántara y la consultora internacional de lactancia Macy Ho, junto a testimonios y charlas de líderes de LLLRD.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/liga-de-la-leche-4-6aae9b2b.jpeg

Los temas abordados incluyeron la importancia del apego precoz, el papel de los pediatras en el éxito de la lactancia, los beneficios para madre y bebé, y estrategias para mantener la producción de leche al reincorporarse al trabajo.

La celebración continuó el miércoles 6 de agosto con un conversatorio en el Parque Iberoamericano, organizado por la Alcaldía de Santo Domingo, el banco BHD y LLLRD, titulado "Amamantar, un regalo para toda la vida", donde la líder de LLLRD Inés Páez resaltó los beneficios de la lactancia a largo plazo para la madre, el niño, la sociedad, el gobierno y el medio ambiente.

De su lado, la presidenta de la Liga de La Leche República Dominicana, Michelle Marques, invita a toda la comunidad a no perderse el encuentro del sábado 9 a las 10:30, en el Food Court de Galería 360, un espacio pensado para toda la familia y el entorno cercano que apoya la lactancia materna.

Más

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra desde 1991 por disposición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y en colaboración con la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA).