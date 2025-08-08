×
Mr & Mrs Coffee, un spot para los amantes de los brunch

Con dos sucursales, una en El Millón y otra en Bella Vista, este espacio es acogedor no solo por su tamaño y decoración, sino también por la calidez de su servicio

  • Laura Ortiz Güichardo - Twitter
Expandir imagen
Mr & Mrs Coffee, un spot para los amantes de los brunch
Cuenta con diferentes opciones de desayuno. (FUENTE EXTERNA)

Los amantes del café y los brunchs tienen una parada obligatoria en Mr & Mrs Coffee, uno de los lugares más visitados por el público joven, y no es para menos: su ambiente y sus platos son totalmente instagramiables.

Con dos sucursales, una en El Millón y otra en Bella Vista, este espacio es acogedor no solo por su tamaño y decoración, sino también por la calidez de su servicio.

En su menú destacan bebidas frías como el Tres Leches Iced Coffee o el Cookies n´ Cream Coffee. Para el desayuno, ofrecen desde un clásico mangú con los tres golpes hasta un wrap de queso feta griego.

El lugar también ofrece una tentadora selección de panes y postres, tanto dulces como salados, entre los que se destacan el infalible brownie a la moda y el delicioso pastel de banana.

Este es el spot perfecto para disfrutar el fin de semana, ya sea con tu pareja o con amigas para ponerte al día.

Ubicaciones

  • Plaza Family Net, Av. Gustavo Mejía Ricart 278, El Millón.
  • Plaza The Corner, Av. Sarasota 102, Bella Vista. 
Periodista de Revista. Le apasiona escribir sobre salud mental y relaciones de pareja. De no ser periodista, sería psicóloga con un blog.