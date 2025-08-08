Mr & Mrs Coffee, un spot para los amantes de los brunch

Los amantes del café y los brunchs tienen una parada obligatoria en Mr & Mrs Coffee, uno de los lugares más visitados por el público joven, y no es para menos: su ambiente y sus platos son totalmente instagramiables.

Con dos sucursales, una en El Millón y otra en Bella Vista, este espacio es acogedor no solo por su tamaño y decoración, sino también por la calidez de su servicio.

En su menú destacan bebidas frías como el Tres Leches Iced Coffee o el Cookies n´ Cream Coffee. Para el desayuno, ofrecen desde un clásico mangú con los tres golpes hasta un wrap de queso feta griego.

El lugar también ofrece una tentadora selección de panes y postres, tanto dulces como salados, entre los que se destacan el infalible brownie a la moda y el delicioso pastel de banana.

Este es el spot perfecto para disfrutar el fin de semana, ya sea con tu pareja o con amigas para ponerte al día.

Ubicaciones

Plaza Family Net, Av. Gustavo Mejía Ricart 278, El Millón.

Plaza The Corner, Av. Sarasota 102, Bella Vista.

