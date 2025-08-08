10 datos curiosos que (probablemente) no conocías sobre el orgasmo femenino

Si bien es cierto que cada vez se habla con mayor apertura sobre sexualidad, el orgasmo femenino sigue siendo un tema rodeado de mitos y desconocimiento. ¿Sabías que es un gran analgésico natural? ¿O que hay mujeres que pueden llegar al clímax solo con el pensamiento?

A propósito de que cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino, compartimos 10 datos curiosos que tal vez no conocías:

1. No siempre implica penetración

Contrario a lo que sugieren muchos libros, películas, series y contenido para adultos, la mayoría de las mujeres no alcanzan el orgasmo solo con penetración vaginal. De hecho, estudios indican que cerca del 70 % necesita estimulación directa del clítoris para lograrlo.

2. El clítoris tiene más de 8,000 terminaciones nerviosas

El clítoris es un órgano altamente sensible, compuesto por miles de terminaciones nerviosas, especialmente concentradas en su glande. Esta densidad nerviosa lo convierte en una de las zonas más sensibles del cuerpo humano y es la principal fuente de placer sexual en muchas mujeres.

3. Puede durar más que el masculino

Aunque varía en cada persona, los orgasmos femeninos pueden durar entre 13 y 51 segundos, a diferencia de los masculinos, que suelen durar entre 3 y 10 segundos.

Algunas mujeres pueden experimentar varios seguidos (lo que se conoce como orgasmos múltiples o multiorgasmo), mientras que los hombres necesitan un tiempo de recuperación antes de poder experimentar otro orgasmo.

4. No todas las mujeres lo han experimentado

Puede parecer sorprendente, pero se estima que entre un 10 y un 15 % de las mujeres nunca ha tenido un orgasmo, y un alto porcentaje de las que sí lo ha experimentado dicen no estar satisfechas con la frecuencia con la que los alcanzan.

Esto puede deberse a una variedad de factores físicos, psicológicos y relacionales.

5. No es obligatorio para disfrutar del sexo

El orgasmo es una parte del placer sexual, pero no es lo único. Hay muchas formas de conseguir que el sexo sea satisfactorio sin tener que llegar al clímax. Muchas mujeres disfrutan de los juegos previos, la intimidad y conexión que implican las relaciones sexuales, sin darle demasiada importancia al orgasmo.

6. El cerebro tiene mucho que ver

El órgano sexual más poderoso no está entre las piernas, sino entre las orejas. La mente tiene un rol clave en el placer: estrés, culpa o ansiedad pueden inhibir el orgasmo, mientras que la confianza, la seguridad y la imaginación lo potencian.

7. Algunas mujeres pueden llegar al clímax solo con el pensamiento

Aunque es poco común, existen casos documentados de orgasmos inducidos únicamente por fantasías o meditación, sin contacto físico. Así de poderosa es la conexión mente-cuerpo.

8. Es un gran analgésico natural

Durante el orgasmo, el cuerpo libera endorfinas y oxitocina, neurotransmisores que tienen efectos analgésicos y pueden reducir los dolores, como los menstruales o los de cabeza.

"Hay estudios en los que se han revisado a mujeres que se han masturbado, y van refiriendo cómo, por ejemplo, el dolor menstrual disminuye, así como dolores pélvicos y la intensidad de la migraña hasta en 50 por ciento", asegura María Antonieta García Ramos, psicoterapeuta sexual, al portal Vlex.

9. Puede fortalecerse con ejercicios

Los ejercicios de Kegel, que fortalecen el suelo pélvico, no solo ayudan en la salud íntima, sino también a experimentar más y mejores orgasmos. Y es que, durante el orgasmo femenino, una serie de contracciones rítmicas involuntarias ocurren en el suelo pélvico. Cuando estos músculos están fortalecidos, las contracciones pueden ser más intensas y placenteras.

10. Se manifiesta de diversas maneras

Cada mujer lo vive de forma diferente. Algunas tienen orgasmos por penetración, otras pueden obtenerlo por la estimulación del clítoris u otras zonas erógenas; se puede manifestar desde contracciones físicas hasta sensaciones internas más sutiles. Lo importante es tener presente que todas las formas son válidas.

