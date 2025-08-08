7 mitos sobre el envejecimiento: qué sucede realmente con el paso del tiempo

Hay muchos mitos del envejecimiento que rondan sobre cómo debemos esperar que se desarrolle este proceso. ( SHUTTERSTOCK )

El envejecimiento es un proceso natural e inevitable, pero no tiene por qué ser aterrador. Si bien es cierto que nuestra apariencia y salud cambian con los años, hay muchos mitos que rondan sobre cómo debemos esperar que se desarrolle este proceso.

Con datos científicos de fuentes confiables, como Medical News Today y la Organización Mundial de la Salud, podemos desmentir varios de estos mitos.

1. El deterioro físico es inevitable

Es común pensar que a medida que envejecemos, nuestros cuerpos se deterioran irremediablemente. Pero no todo está perdido. Si bien es cierto que nuestro cuerpo sufre desgaste, llevar una vida activa y saludable puede retrasar este proceso.

De hecho, investigaciones han demostrado que las expectativas sobre el envejecimiento pueden influir en nuestra salud. Un estudio con adultos mayores encontró que aquellos que mantenían una visión positiva sobre el envejecimiento tendían a mantenerse más activos y saludables.

La clave está en seguir una rutina de ejercicio y cuidar nuestra dieta, lo cual puede ser clave para evitar el deterioro físico excesivo.

2. Los adultos mayores deben evitar el ejercicio

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/shutterstock2504579923-a7d80d58.jpg

Otro mito común es que al llegar a cierta edad, ya no tiene sentido hacer ejercicio. Esto no podría estar más alejado de la realidad porque varios estudios han demostrado que los adultos mayores pueden beneficiarse enormemente de la actividad física, tanto para la salud cardiovascular como para la mental.

Por ejemplo, un estudio encontró que los mayores que hicieron entrenamiento de resistencia durante un año no solo mantuvieron mejor su fuerza muscular, sino que lo hicieron durante varios años después.

Además, el ejercicio puede reducir el riesgo de enfermedades como el Alzheimer. Siempre, claro, con la recomendación de consultar a un médico si hay condiciones preexistentes.

3. Los adultos mayores necesitan dormir más o menos

Algunas personas creen que con la edad necesitamos más horas de sueño, mientras que otras piensan que debemos dormir menos. La realidad es que la calidad del sueño cambia, no necesariamente la cantidad.

Con el paso de los años, el sueño puede volverse más fragmentado, y esto puede generar la necesidad de siestas. Las alteraciones en los ritmos circadianos, cambios hormonales y problemas de salud comunes, como la osteoartritis, son responsables de estos cambios.

Sin embargo, el sueño sigue siendo esencial. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los adultos mayores necesitan entre 7 y 9 horas de sueño cada noche, aunque la calidad del mismo puede verse afectada por diversos factores.

4. Solo las mujeres padecen osteoporosis

Otro mito ampliamente difundido es que la osteoporosis solo afecta a las mujeres mayores. Si bien es cierto que las mujeres tienen un riesgo mayor, los hombres también pueden padecerla.

De acuerdo con la Fundación Internacional de Osteoporosis, una de cada tres mujeres mayores de 50 años sufre osteoporosis, pero también uno de cada cinco hombres.

La buena noticia es que la osteoporosis no es inevitable y se pueden tomar medidas preventivas como una dieta rica en calcio y vitamina D y realizar ejercicio de forma regular para reducir el riesgo.

5. A medida que envejecemos, nuestro cerebro se ralentiza

Es común pensar que el envejecimiento conlleva inevitablemente a una disminución de nuestras capacidades cognitivas, pero eso no es del todo cierto. Aunque el riesgo de desarrollar demencia aumenta con la edad, la demencia no es un destino seguro para todos.

Según la OMS, muchas personas mayores viven de manera saludable y mantienen una buena función cognitiva. Además, se sabe que existen factores de riesgo modificables, como el nivel de actividad física, la educación, y los hábitos de vida saludables, que pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo.

Así que, en lugar de aceptar el deterioro como algo inevitable, tomar medidas proactivas puede ayudar a mantener nuestro cerebro en forma.

6. Nunca es tarde para dejar de fumar

Es fácil pensar que dejar de fumar no vale la pena si ya se ha vivido una gran parte de la vida fumando, pero este es otro mito dañino.

El NHS (National Health Service de Reino Unido) asegura que, sin importar la edad, los beneficios de dejar el tabaco son inmediatos y sustanciales. Dejar de fumar puede mejorar la salud cardiovascular, pulmonar y general, alargando la vida y mejorando la calidad de vida.

7. El sexo es imposible o poco frecuente con la edad

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/shutterstock1746378308-731af8b6.jpg

Otro mito es que los adultos mayores ya no disfrutan de la actividad sexual. Aunque es cierto que algunos experimentan dificultades como la disfunción eréctil o la sequedad vaginal, estos problemas tienen soluciones efectivas, como los tratamientos médicos disponibles.

Además, muchos adultos mayores siguen siendo sexualmente activos y satisfechos. Un estudio de 2016 reveló que el 86% de los hombres y el 60% de las mujeres entre 60 y 69 años seguían activos sexualmente. Así que no dejes que la edad te frene en este aspecto de la vida.

Vive tus años dorados

El envejecimiento no tiene que ser sinónimo de deterioro y dolor. Con una mentalidad positiva, hábitos saludables y un enfoque activo hacia la vida, es posible mantener la salud física y mental durante muchos años.

Desmentir estos mitos nos permite disfrutar de los años dorados con más vitalidad y bienestar.