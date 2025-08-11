Doctora Gerdica de los Santos imparte talleres avanzados de medicina estética en el país

Los talleres impartidos por Gerdica de los Santos contaron con la participación de médicos especialistas de todo el país. ( FUENTE EXTERNA )

La doctora Gerdica de los Santos continúa dejando una huella profunda en el mundo de la medicina estética. Esta médica dominicana, reconocida internacionalmente por su enfoque humano y técnico, estuvo de visita en su país natal para impartir una serie de actividades formativas junto al prestigioso laboratorio FILLMED.

Como parte de su agenda en República Dominicana, la doctora De los Santos ofreció una charla en el Hotel Homewood Suites, donde compartió su historia de vida y evolución profesional, desde sus raíces en Quisqueya hasta convertirse en formadora internacional en medicina estética.

Durante la actividad, destacó cómo el programa Rising Stars, de la firma FILLMED, fue clave en su crecimiento, permitiéndole asumir un liderazgo global y capacitar en países como México, Argentina y Arabia Saudita.

En su intervención, animó a los presentes a no temer a los desafíos, recordando cómo una crisis personal relacionada con su piel fue el punto de partida para descubrir su verdadera vocación: ayudar a otros a sentirse bien consigo mismos, desde adentro hacia afuera.

"Veo muchas carencias emocionales en consulta. Muchas personas llegan con heridas profundas que intentan sanar a través de su imagen", comentó.

La jornada continuó con dos talleres especializados realizados en los laboratorios de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

La doctora Gerdica de los Santos deja una huella profunda en el mundo de la medicina estética. (FUENTE EXTERNA)

Las sesiones, enfocadas en buenas prácticas, incluyeron el uso de NCTF, los ácidos hialurónicos Art Filler y la aplicación de nuevos protocolos desarrollados por la doctora, como los innovadores y reconocidos GerdyLips, una técnica avanzada para el embellecimiento labial, indica una nota de prensa.

Los talleres, que combinaron teoría y práctica, contaron con una excelente convocatoria, con la participación de médicos especialistas de todo el país, incluyendo el Distrito Nacional, la zona Norte y el Este.

Los asistentes valoraron la oportunidad de formarse con una profesional de talla internacional y aplicar directamente los conocimientos adquiridos en un entorno clínico supervisado.

Más allá de sus logros académicos y empresariales como es el caso de su exitosa clínica en España, Gerdica de los Santos continúa transmitiendo un mensaje de gratitud y propósito:

"A veces buscamos tener más, pero no disfrutamos lo que ya tenemos. Yo quiero agradecer lo que he conseguido", afirma. Su consejo para quienes sueñan en grande es claro: "Lánzate. Es mejor decir ´lo intenté y fracasé´ que vivir con el ´qué habría pasado si...", concluye.