"Days to Shine" presenta su canción oficial en Despierta América

Days to Shine, el evento para la mujer más grande de República Dominicana y la región, lanzó su canción oficial, Shine Baby Shine, en Despierta América. ( FUENTE EXTERNA )

Days to Shine, el evento para la mujer más grande de República Dominicana y la región, lanzó su canción oficial, Shine Baby Shine, en Despierta América, el programa matutino de habla hispana más visto en Estados Unidos.

La presentación se realizó junto a todo el equipo del show matutino, en un ambiente de alegría y celebración.

La pieza fue escrita y producida por el reconocido productor internacional Emilio Estefan, quien este año se incorporó como socio de Days to Shine.

Esta alianza representa una oportunidad para amplificar la visibilidad del talento y la fuerza de las mujeres dominicanas, en línea con la trayectoria del productor impulsando y promoviendo el liderazgo femenino en la industria del entretenimiento.

La interpretación del tema está a cargo de la cantante cubana Lena Burke. Su voz imprime emoción y energía a un tema que invita a brillar con autenticidad y a celebrar el poder de la unión entre mujeres.

Evento por y para mujeres

Con siete años en República Dominicana y dos ediciones en Miami, Days to Shine se ha consolidado como un espacio de crecimiento personal y profesional que ofrece herramientas para que cada mujer descubra, potencie y comparta su luz.

Conferencias, talleres y experiencias inmersivas conforman un programa diseñado para inspirar, conectar y transformar.

Shine Baby Shine nace como himno oficial del evento: una invitación a creer en sí misma, a apoyar a otras y a proyectar ese brillo que se multiplica cuando se camina en comunidad.

Este año, Days to Shine invita a las mujeres a tomar una de las decisiones más importantes de sus vidas: ser felices. Bajo el lema Own Your Joy, Choose to be Happy (Aduéñate de tu alegría, elige ser feliz), tanto en República Dominicana como en Miami se vivirán dos días llenos de inspiración y experiencias transformadoras.

La cita

La edición de República Dominicana se celebrará el 5 y 6 de septiembre en el Hotel El Embajador , mientras que Miami recibirá el evento el 25 y 26 de octubre.

se celebrará el 5 y 6 de septiembre en el , mientras que el 25 y 26 de octubre. Las boletas para la edición de República Dominicana ya están disponibles en tuboleta.com.do y para Days to Shine Miami en eventbrite.com

Te puede interesar Emilio Estefan se une como socio a "Days to Shine"