Trufa negra, nuevo rincón foodie en SD

El restaurante Trufa negra combina buena vibra, coctelería creativa y platos que conquistan desde el primer bocado. ( FUENTE EXTERNA )

Si estás buscando dónde darte un gusto este fin de semana, apunta este nombre: Trufa negra. Este nuevo restaurante combina un ambiente moderno y acogedor con platos que te conquistan desde el primer bocado.

Aquí hay de todo: desayunos irresistibles para empezar bien el día, opciones grab & go para cuando la prisa apremia, y un menú que sorprende con sabores auténticos.

La cocina mezcla lo auténtico con lo creativo, ideal para quienes disfrutan descubrir nuevas fusiones gastronómicas.

La magia continúa en las tardes con su After T -de 4:00 a 8 p.m.-, la excusa perfecta para relajarse con un cóctel en mano y dejar que las horas fluyan entre risas y buena compañía.

Sus mixólogos no solo sirven bebidas, crean experiencias que se disfrutan sorbo a sorbo. Y si te preguntas qué probar primero, la respuesta es sencilla:

la pasta de trufa negra, un plato que arranca con aromas irresistibles y termina en puro suspiro.

En definitiva, un spot pensado para disfrutar, celebrar y volver una y otra vez.

Dónde: Calle Luis Alberti, 18, Naco. Horario: Lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. Instagram: @trufanegrard