Más allá del Mojito: cinco cocteles con ron para sorprender a tus invitados
Desde el Blue Hawaii hasta el Between The Sheets, estas recetas elevan al ron a nuevas dimensiones
El 16 de agosto se celebra el Día Internacional del Ron, una fecha perfecta para rendir homenaje a esta emblemática bebida que ha conquistado paladares alrededor del mundo.
Aunque el Mojito y el Cuba Libre son los cócteles más emblemáticos, el ron posee una versatilidad mucho más amplia. Desde el Blue Hawaii hasta el Between The Sheets, estas recetas elevan al ron a nuevas dimensiones, perfectas para sorprender a tus invitados durante el fin de semana.
Blue Hawaii
Ingredientes
- 1 onza de ron blanco
- 1 onza de vodka
- 1 onza de curaçao azul
- 2 onzas de jugo de piña
- 1/2 onza de jugo de limón
- 1/2 onza de jarabe simple
- Hielo
Preparación
Llena una coctelera con hielo. Agrega el ron, el vodka, el curaçao azul, el jugo de piña, el jugo de limón y el jarabe. Agita durante 15-20 segundos. Sirve en un vaso huracán lleno de hielo. Puedes decorar con una rodaja de piña.
Painkiller
Ingredientes
- 2 onzas de ron Pusser's
- 4 onzas de jugo de piña
- 1 onza de jugo de naranja
- 1 onza de crema de coco
- Hielo
Preparación
En una coctelera, combina el ron, el jugo de piña, el jugo de naranja y la crema de coco con hielo en cubos. Agita fuerte para combinar. Cuela en un vaso huracán o copa de brandy con hielo.
Bacardí
Ingredientes
- 1.5 onzas de ron blanco Bacardí
- ½ onza de zumo de limón
- 1 cucharada de granadina
- Hielo
Preparación
Coloca los ingredientes en una coctelera llena de hielo y agita hasta que la mezcla esté bien integrada y completamente fría. Cuela el cóctel y sírvelo sin hielo en una copa de Martini o de cóctel. Puedes decorar con una rodaja de limón.
Mary Pickford
Ingredientes
- 2 onzas de ron blanco
- ½ onza de Marrasquino
- 2 onzas de zumo de piña natural
- ½ onza de sirope de granadina
- Hielo
Preparación
En una coctelera, añade hielo y posteriormente los ingredientes. Agita la coctelera y deja reposar durante un breve tiempo para luego verter el contenido en una copa de cóctel. Puedes decorar con una cereza de cóctel.
Between The Sheets
Ingredientes
- 1 onza de ron blanco
- 1 onza de brandy o de coñac
- 1 onza de triple seco
- ½ onza de zumo de limón
- Hielo
Preparación
Vierte el ron, el coñac o el brandy y el triple seco en una coctelera con hielo. Agrega el zumo de limón y agita hasta mezclar los ingredientes. Cuela y sirve en una copa de Martini o de champagne. Puedes decorar con la piel de un limón.