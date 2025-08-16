Más allá del Mojito: cinco cocteles con ron para sorprender a tus invitados

El 16 de agosto se celebra el Día Internacional del Ron. ( FREEPIK )

El 16 de agosto se celebra el Día Internacional del Ron, una fecha perfecta para rendir homenaje a esta emblemática bebida que ha conquistado paladares alrededor del mundo.

Aunque el Mojito y el Cuba Libre son los cócteles más emblemáticos, el ron posee una versatilidad mucho más amplia. Desde el Blue Hawaii hasta el Between The Sheets, estas recetas elevan al ron a nuevas dimensiones, perfectas para sorprender a tus invitados durante el fin de semana.

Blue Hawaii

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/blue-hawaii-3a946078.jpg

Ingredientes

1 onza de ron blanco

blanco 1 onza de vodka

1 onza de curaçao azul

2 onzas de jugo de piña

1/2 onza de jugo de limón

1/2 onza de jarabe simple

Hielo

Preparación

Llena una coctelera con hielo. Agrega el ron, el vodka, el curaçao azul, el jugo de piña, el jugo de limón y el jarabe. Agita durante 15-20 segundos. Sirve en un vaso huracán lleno de hielo. Puedes decorar con una rodaja de piña.

Painkiller

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/painkiller-8c2549a3.jpg

Ingredientes

2 onzas de ron Pusser's

Pusser's 4 onzas de jugo de piña

1 onza de jugo de naranja

1 onza de crema de coco

Hielo

Preparación

En una coctelera, combina el ron, el jugo de piña, el jugo de naranja y la crema de coco con hielo en cubos. Agita fuerte para combinar. Cuela en un vaso huracán o copa de brandy con hielo.

Bacardí

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/bacardi-9ad4148e.jpg

Ingredientes

1.5 onzas de ron blanco Bacardí

blanco Bacardí ½ onza de zumo de limón

1 cucharada de granadina

Hielo

Preparación

Coloca los ingredientes en una coctelera llena de hielo y agita hasta que la mezcla esté bien integrada y completamente fría. Cuela el cóctel y sírvelo sin hielo en una copa de Martini o de cóctel. Puedes decorar con una rodaja de limón.

Mary Pickford

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/mary-pickford-dd8bffbc.jpg

Ingredientes

2 onzas de ron blanco

blanco ½ onza de Marrasquino

2 onzas de zumo de piña natural

½ onza de sirope de granadina

Hielo

Preparación

En una coctelera, añade hielo y posteriormente los ingredientes. Agita la coctelera y deja reposar durante un breve tiempo para luego verter el contenido en una copa de cóctel. Puedes decorar con una cereza de cóctel.

Between The Sheets

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/between-the-sheets-1e9eeec9.jpg

Ingredientes

1 onza de ron blanco

blanco 1 onza de brandy o de coñac

1 onza de triple seco

½ onza de zumo de limón

Hielo

Preparación

Vierte el ron, el coñac o el brandy y el triple seco en una coctelera con hielo. Agrega el zumo de limón y agita hasta mezclar los ingredientes. Cuela y sirve en una copa de Martini o de champagne. Puedes decorar con la piel de un limón.

