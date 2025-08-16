×
Cocteles con ron
Más allá del Mojito: cinco cocteles con ron para sorprender a tus invitados

Desde el Blue Hawaii hasta el Between The Sheets, estas recetas elevan al ron a nuevas dimensiones

    Expandir imagen
    Más allá del Mojito: cinco cocteles con ron para sorprender a tus invitados
    El 16 de agosto se celebra el Día Internacional del Ron. (FREEPIK)

    El 16 de agosto se celebra el Día Internacional del Ron, una fecha perfecta para rendir homenaje a esta emblemática bebida que ha conquistado paladares alrededor del mundo. 

    Aunque el Mojito y el Cuba Libre son los cócteles más emblemáticos, el ron posee una versatilidad mucho más amplia. Desde el Blue Hawaii hasta el Between The Sheets, estas recetas elevan al ron a nuevas dimensiones, perfectas para sorprender a tus invitados durante el fin de semana.

    Blue Hawaii

    Expandir imagen
    Infografía

    Ingredientes

    • 1 onza de ron blanco
    • 1 onza de vodka
    • 1 onza de curaçao azul
    • 2 onzas de jugo de piña 
    • 1/2 onza de jugo de limón 
    • 1/2 onza de jarabe simple
    • Hielo

    Preparación

    Llena una coctelera con hielo. Agrega el ron, el vodka, el curaçao azul, el jugo de piña, el jugo de limón y el jarabe. Agita durante 15-20 segundos. Sirve en un vaso huracán lleno de hielo. Puedes decorar con una rodaja de piña.

    Painkiller

    Expandir imagen
    Infografía

    Ingredientes

    • 2 onzas de ron Pusser's
    • 4 onzas de jugo de piña
    • 1 onza de jugo de naranja
    • 1 onza de crema de coco
    • Hielo

    Preparación

    En una coctelera, combina el ron, el jugo de piña, el jugo de naranja y la crema de coco con hielo en cubos. Agita fuerte para combinar. Cuela en un vaso huracán o copa de brandy con hielo.

    Bacardí

    Expandir imagen
    Infografía

    Ingredientes

    • 1.5 onzas de ron blanco Bacardí
    • ½ onza de zumo de limón 
    • 1 cucharada de granadina
    • Hielo

    Preparación

    Coloca los ingredientes en una coctelera llena de hielo y agita hasta que la mezcla esté bien integrada y completamente fría. Cuela el cóctel y sírvelo sin hielo en una copa de Martini o de cóctel. Puedes decorar con una rodaja de limón.

    Mary Pickford

    Expandir imagen
    Infografía

    Ingredientes

    • 2 onzas de ron blanco
    • ½ onza de Marrasquino
    • 2 onzas de zumo de piña natural
    • ½ onza de sirope de granadina
    • Hielo

    Preparación

    En una coctelera, añade hielo y posteriormente los ingredientes. Agita la coctelera y deja reposar durante un breve tiempo para luego verter el contenido en una copa de cóctel. Puedes decorar con una cereza de cóctel.

    Between The Sheets

    Expandir imagen
    Infografía

    Ingredientes

    • 1 onza de ron blanco
    • 1 onza de brandy o de coñac
    • 1 onza de triple seco
    • ½ onza de zumo de limón
    • Hielo

    Preparación

    Vierte el ron, el coñac o el brandy y el triple seco en una coctelera con hielo. Agrega el zumo de limón y agita hasta mezclar los ingredientes. Cuela y sirve en una copa de Martini o de champagne. Puedes decorar con la piel de un limón.

