Maridaje con ron: el arte de combinar sabores que elevan tu mesa

Este ceviche (fresco de guatapana), de la chef Tita, es el maridaje perfecto para celebrar el Día Internacional del Ron. ( @LACHEFTITA )

El maridaje de bebidas espirituosas con la comida no es solo cosa de expertos, también es una forma deliciosa de llevar tus comidas a otro nivel. Y no hay mejor ocasión para celebrarlo que el Día Internacional del Ron, dedicado a uno de los destilados más versátiles y apreciados del Caribe.

La clave está en encontrar el equilibrio perfecto: ese punto en el que la bebida y el plato se realzan mutuamente sin que uno opaque al otro. Se trata de jugar con texturas, intensidades y perfiles de sabor hasta dar con la combinación que sorprenda al paladar.

Por eso, cuando hablamos de ron, el maridaje se convierte en un viaje de sabores tan versátil como sabroso.

Y como en toda buena celebración, nada mejor que llevar la teoría a la práctica. Para este Día Internacional del Ron, la reconocida y multipremiada Chef Tita comparte tres recetas exclusivas, de su menú de @aguaji.altacocina, para maridar la magia de esta bebida.

Ron blanco: frescura tropical en cada sorbo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/shutterstock2291423335-1ce914ee.jpg

Ligero, suave y con un toque dulce, el ron blanco es un aliado perfecto para platos frescos y vibrantes. Su carácter caribeño combina de maravilla con mariscos y recetas con notas cítricas.

Imagina un ceviche bien frío o unos tacos de pescado a la parrilla con aguacate, lima y cilantro. Cada bocado y cada sorbo se potencian, creando una mezcla refrescante y veraniega.

Fresco de guatapana

[@lacheftita]

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/fresco-de-guatapana-bcb103a7.jpg

Ingredientes:

Para el ceviche:

1 lb de guatapana

2 tazas de limón

1 taza de mangos banilejos frescos

2 cucharadas de jengibre rallado

1/ taza de cebolla en plumas

4 onzas de cilantrico

2 onzas de aceite de oliva

2 cucharadas de azúcar blanca

1 pizca de pimienta blanca

Sal

1 tostón crujiente

Para el caldo frío de pescado:

½ taza de limón

1 cucharada de jengibre

2 cucharadas de azúcar

Sal

Para el caldo de pescado:

1 ají gustoso

1 ají cubanela

3 cucharadas de cilantro ancho

3 cucharadas de verduritas

1 tallo de apio

1 cebolla

3 dientes de ajo

1 onza de ron

Tartar de atún de aleta amarilla

[@lacheftita]

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/tartar-de-atun-90b55404.jpg

Ingredientes:

Para el tartar:

1 libra de atún de aleta amarilla

2 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas de aceite de ajonjolí

2 cucharadas de miel

Sal

Pimienta

2 cucharadas de ajonjolí tostado

3 cucharadas de cilantrico

1 cucharada de jengibre rallado

Para el caldo frío de coco y guabaverry:

½ taza de limón

1 cucharada de jengibre

2 cucharadas de azúcar

Sal

caldo de pescado

3 ajíes gustosos

1 aji cubanela

3 cucharadas de cilantro ancho

3 cucharadas de verduritas

1 apio

1 cebolla

3 dientes de ajo

1 taza de frutos rojos del bosque

1 onza de ron

Ron oscuro: intensidad que abraza el paladar

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/shutterstock1303751641-1007031a.jpg

Más profundo y con notas de caramelo, melaza e incluso un guiño a tabaco o cuero, el ron oscuro es ideal para platos con carácter.

Va perfecto con carnes ahumadas o a la parrilla, como un buen pollo jerk, y también con postres que puedan sostener su fuerza, desde un flan de coco hasta un bizcocho especiado, porque cada trago añade calidez y redondea la experiencia gastronómica.

Flan de coco

[@lacheftita]

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/faln-de-coco-7e551150.jpg

Ingredientes:

2 latas de leche evaporada

2 latas de leche condensada

6 huevos

1/2 libra de cream cheese

2 cucharadas de vainilla

Ron

Sal