Newlyweds Academy: Una apuesta para fortalecer el inicio de la vida en pareja

Newlyweds Academy, un espacio de formación diseñado especialmente para abordar los desafíos reales que enfrentan las parejas al iniciar su hogar, de la mano Perla Rosario y Patricia Bidó.

En un país donde se celebran más de 46,000 matrimonios al año, y más de 6,000 solo en el Distrito Nacional, surge una iniciativa que promete cambiar la manera en que las parejas afrontan el inicio de su vida matrimonial.

Se trata de Newlyweds Academy, una plataforma innovadora que busca brindar a los recién casados, y a los comprometidos en proceso, herramientas prácticas para construir una convivencia sólida, consciente y bien estructurada desde el primer día.

La propuesta nace de la experiencia compartida entre Perla Rosario, especialista en organización de bodas, y Patricia Bidó, recién casada. Ambas identificaron una brecha recurrente: mientras los novios suelen volcarse en la planificación de la boda, pocas veces preparan el terreno para lo verdaderamente importante: la vida en pareja.

Fruto de esa conversación, fue concebido Newlyweds Academy, un espacio de formación diseñado especialmente para abordar los desafíos reales que enfrentan las parejas al iniciar su hogar.

El proyecto se materializa en una serie de workshops presenciales, a realizarse el sábado 27 de septiembre, de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., en el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico, en Santo Domingo.

Una guía para los primeros pasos del matrimonio

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/close-up-hembra-sacando-el-anillo-de-bodas-b01fa4d8.jpg Propone así una nueva forma de entender el matrimonio moderno (FREEPIK)

El programa contará con la participación de reconocidos especialistas en áreas clave de la convivencia:

Patricia Peña y The Money Coach , quienes abordarán la gestión de las finanzas en pareja, un tema crucial para la estabilidad económica y emocional del hogar.

La Dra. Ana Simó , destacada psicóloga familiar y de pareja, ofrecerá herramientas para una comunicación saludable y emocionalmente inteligente.

Andrea Giraldo , experta en organización del hogar, compartirá técnicas para crear espacios funcionales que favorezcan la armonía doméstica.

Lidice Álvarez (SimpleCookRD), enfocada en gastronomía práctica, enseñará recetas sencillas para el día a día, promoviendo una cocina compartida y disfrutable. Más allá del evento, Newlyweds Academy se posiciona como una plataforma continua de aprendizaje y apoyo, disponible a través del sitio web oficial newlywedsacademy.com, donde los interesados pueden adquirir sus entradas y acceder a contenidos actualizados y recursos útiles para la vida en pareja. "Queremos que las parejas no solo celebren su unión, sino que también la fortalezcan desde el inicio con herramientas reales y aplicables", expresaron sus creadoras, convencidas de que la preparación no debe terminar con la boda, sino apenas comenzar. Newlyweds Academy propone así una nueva forma de entender el matrimonio moderno: no solo como una historia de amor, sino como un proyecto de vida que merece planificación, comunicación y apoyo experto. Una inversión en el bienestar de dos personas que deciden construir juntas, desde el amor, la empatía y el conocimiento.