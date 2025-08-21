Chefs de España y RD brindan un encuentro de sabores en Salcedo

Un encuentro de sabores se vivió en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, en el restaurante Tahini by Chef Javier con las propuestas de los creadores Ramón Javier y Víctor Rocha. ( FOTO: CARLOS BRITO )

En la provincia Hermanas Mirabal, a la salida de Salcedo hacia Tenares, al norte de la República Dominicana, un lugar conquista las miradas y los sabores.

Una casona al estilo del siglo pasado, un gran árbol de fondo, flores, áreas verdes y mariposas pintadas que reflejan la esencia del cercano e histórico Salcedo, le dan la bienvenida al restaurante Tahini by Chef Javier.

El espacio culinario celebró el evento "Delicias Hispano-Dominicanas", una propuesta que reunió a los amigos y chefs internacionales Víctor Rocha y Ramón Javier.

La actividad, organizada por la firma Chef Planning y el equipo de Tahini by Chef Javier, consiguió el objetivo de exaltar la riqueza de la cocina dominicana, fusionándola con técnicas e influencias españolas.

La velada

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/whatsapp-image-2025-08-21-at-2042043e759406-0d6b62d7.jpg La entrada consistió en Tostadas de bacalao y tortilla española. (CARLOS BRITO)

El menú de seis tiempos fue ejecutado "a cuatro manos" y combinó la creatividad y experiencia de ambos chefs.

Los platos fueron descritos como "fusión perfecta entre lo dominicano y lo español". Ellos reinterpretaron su visión de la paella y el sancocho.

Pero para llegar ahí primero los comensales pasaron por la entrada, con tostadas de bacalao y tortilla española, acompañadas de una tártara de aguacates y pinceladas de salsa de romesco.

El entrante frío consistió en un ceviche de camarón con toque de sangría. El vino fue parte de la velada y el brindis.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/whatsapp-image-2025-08-21-at-22374314240d46-1f2b6d64.jpg Sancocho español. (DANIELA PUJOLS)

Luego, el chef español Víctor Rocha, propietario de la empresa Chef Planning y residente en Punta Cana, llegó a la mesa e introdujo su visión del sancocho dominicano con el título 'sancocho español'. Un caldo delicioso, sin muchas carnes, pero los sabores se integraban de lo mejor. No compite con el nuestro y es armonioso al paladar.

Esta reinterpretación del tradicional sancocho criollo fue elaborado con carnes de res y cerdo, papas, y un toque de chorizo español, acompañado de un sofrito en catalán armonizado con hierba de tomillo.

El chef Ramón Javier, un chef dominicano que hizo trayectoria en Jamaica y otros países caribeños, además de ser el chef principal de importantes cadenas hoteleras dominicanas, decidió emprender en su pueblo y fundó el restaurante Tahini by Chef Javier.

Al llegar su turno, presentó su "paella dominicana", una paella elaborada con ingredientes a la mano como el arroz verde, pescados frescos, verduras, condimentos ibéricos y pimienta de la vera dulce.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/whatsapp-image-2025-08-21-at-2238350c400952-f34f935b.jpg La paella dominicana del chef Javier. (DANIELA PUJOLS)

Su toque: el arroz graneado y el sazón, una mezcla de ese sabor casero, de campo, pero con un toque gourmet, también agradable al paladar. Ambos chef respetaron la esencia de sus platos cruzados.

Para el postre

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/whatsapp-image-2025-08-21-at-223823f1ef571d-65a03e08.jpg Flan de coco con crema catalana. (DANIELA PUJOLS)

Para el postre, el chef Rocha se inspiró en ese postre de la abuela, esos que al abrir la nevera, siempre está. En un viaje a sus orígenes, Costa Brava, España, brindó un flan de coco con crema catalana suave y cremoso, servido con una capa de crema catalana, espacidada con caramelo efervescente con explosivo.

Y el chef Javier cerró con broche de oro con un 'café y digestivo', un café dominicano y licor de hierbas español.

Este aromático café dominicano frío fue un shot con ganas de más.

Al finalizar, los comensales aplaudieron a los chefs por atreverse a elevar la cocina lejos de la gran ciudad.

Invitan a conocer a Salcedo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/whatsapp-image-2025-08-21-at-204636a7b92b52-c13acf52.jpg El chef Víctor Roque, la senadora María Mercedes Ortiz Diloné, de la provincia Hermanas Mirabal y el chef dominicano Ramón Javier. (FOTO: CARLOS BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/whatsapp-image-2025-08-21-at-204636136c9a94-8af24d88.jpg

La velada, diseñada para los paladares más exigentes, busca convertirse en un referente de la gastronomía local, especialmente al norte del país. Al evento asistió la senadora de la provincia Hermanas Mirabal María Mercedes Ortiz Diloné, empresarios, periodistas de la capital y otros invitados, y fue amenizada por el destacado violinista Oniel Santana.

Al conversar con Diario Libre, la senadora María Mercedes Ortiz Diloné invitó a visitar a Salcedo y destacó el arte culinario que sale de allí. "La gastronomía en nuestra provincia es exquisita y esta propuesta que nos trae el chef Javier, con su invitado, el chef Rocha, nosotros elevamos el nivel de lo que presentamos como provincia. Hermanas Mirabal es una tierra de diversidad y sentido de pertenencia. Javier es un emprendedor que ha apostado a su tierra y a la calidad", valoró.

Dijo que propusieron a Hermanas Mirabal como provincia ecoturística y se acaba de convertir en ley, por lo que "el arte culinario se suma a una gran expansión de lo que nosotros estamos promoviendo como pueblo. Le invitamos a que se den cita a la "Tierra de las mariposas", concluyó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/whatsapp-image-2025-08-21-at-23092770034203-af892225.jpg El restaurante honra a Las Hermanas Mirabal. (DANIELA PUJOLS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/whatsapp-image-2025-08-21-at-23092786fec0e3-caca7134.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/whatsapp-image-2025-08-21-at-2309275275f061-9528116f.jpg

El chef Víctor Rocha, de Chef Planning, destacó que "Salcedo tiene una cultura gastronómica que va creciendo a marchas forzadas y cada vez hay más restaurantes con distintos conceptos. El restaurante Tahini ha dado el empujón para que otros empresarios sigan el camino de la buena gastronomía y la buena cultura del sector servicio".

El dominicano Chef Javier mostró su agradecimiento por la acogida de "Delicias Hispano-Dominicanas", con el objetivo de incentivar el turismo y la gastronomía en Salcedo y de toda la provincia Hermanas Mirabal.

El restaurante Tahini by Chef Javier está ubicado en la avenida Duarte, kilómetro 1, carretera Salcedo-Tenares.