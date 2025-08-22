¿Sabes de dónde viene el trago llamado Negroni?
Un conde italiano es el causante del origen de este coctel que se ha convertido en un clásico de la mixología
Hay cócteles que se beben y se olvidan, y otros que hacen historia. El Negroni pertenece a esta segunda estirpe.
Su origen no tiene misterio de alquimia ni fórmulas ocultas: fue la petición de un aristócrata florentino que quería más carácter en su copa.
Corría 1919 y en el Caffè Casoni de Florencia, el conde Camillo Negroni pidió a su barman, Fosco Scarselli, que reforzara su habitual Americano (Campari, vermut rojo y soda) con un golpe de ginebra. La fórmula, sencilla y audaz, bautizó un clásico.
Desde entonces, el Negroni se convirtió en sinónimo de equilibrio. Una parte de ginebra, una parte de vermut dulce, una parte de Campari: amargo, dulce y seco en armonía perfecta, servido con hielo y una rodaja de naranja.
Un cóctel elegante
En tiempos de complicadas recetas de mixología, el Negroni demuestra que la elegancia está en la proporción y la sobriedad.
Su nombre viaja con resonancia aristocrática, pero su espíritu es popular. Lo beben ejecutivos que buscan sofisticación, artistas que celebran la contradicción de lo amargo y lo dulce, y viajeros que saben que Italia también se cuenta en vasos bajos y cristales tintados de rojo.
- Un siglo después, cada Negroni es un brindis a la cultura de lo sencillo bien hecho. Como diría cualquier florentino, un trago con apellido propio.