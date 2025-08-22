¿Quieres forrar libros sin dramas? Cuatro trucos que no fallan

¿Quieres forrar libros sin dramas? Hay varios trucos que no fallan. ( SHUTTERSTOCK )

Llega finales de agosto y, con él, la famosa "puesta a punto" del material escolar. Lápices afilados, mochilas nuevas, cuadernos impecables... y, cómo no, el eterno ritual de forrar los libros de texto .

Para muchos niños, estrenar material es motivo de alegría; para muchos padres, enfrentarse al forro adhesivo puede ser una verdadera pesadilla: burbujas imposibles, esquinas mal recortadas, celo que se despega a la primera...

Pero calma: existen trucos sencillos que pueden convertir esta tarea en algo más llevadero (y hasta entretenido). Desde usar un calcetín hasta recurrir a fundas listas para colocar, aquí tienes algunas ideas que harán que los libros queden como recién salidos de la librería.

1. El truco del calcetín

Sí, leíste bien. Un simple calcetín hecho bola puede ser tu mejor aliado. La bloguera Mimodemami popularizó este método en YouTube y cada vuelta al cole gana más adeptos.

El procedimiento es fácil: coloca el libro sobre el forro dejando un par de dedos de margen, pega desde el centro hacia afuera y, mientras tiras suavemente del papel con una mano, usa el calcetín en la otra para alisar y evitar burbujas. Después, recorta esquinas en diagonal, dobla hacia dentro y... voilà, forro perfecto.

2. Con ayuda de una regla o un trapo

Forrar libros y cómo quitar burbujas si te salen cuando pegas el plástico adhesivo. Te enseño cómo lo hago, existen muchas formas de hacerlo, esta es mi favorita versión 2025. El plástico que utilizo es de la marca Quick Cover, hasta ahora uno de los mejores que he probado. ¿Por qué los forro? Para que duren por más años y pueda donarlos a otras personas (escolares a niños), es una forma de poder reutilizarlos, ya que muchos al dañarse las portadas los botan o no quieren usarlos. (Y porque la escuela lo exige) Los libros los hacen con portadas muy delgadas que se dañan fácilmente. Te recomiendo que la regla que uses sea más larga que el libro que estás forrando y que sea rígida no flexible. He visto videos donde usan medias o tela en vez de reglas pero esos pueden dejar fibras en el adhesivo, solo ten más cuidado si decides hacerlo así. Trata de forrar en un lugar limpio, pon tu música favorita (o serie que te guste escuchar) y te recomiendo no forrar todo en un día si tienes muchos libros, trata de hacerlo por partes.

Si no tienes un calcetín a mano, la clásica regla (o hasta un trapo) cumple la misma función. La idea es exactamente igual: ir presionando del centro hacia los lados mientras pegas el forro autoadhesivo para mantenerlo liso y sin pliegues.

3. Cuando el forro no es autoadhesivo

En este caso toca recurrir a las tijeras, una buena regla y, claro, el infaltable "tape" o cinta adhesiva.

Se coloca el libro sobre el forro dejando unos 2 o 3 centímetros de margen, se hacen cortes en las esquinas y en el lomo para poder plegar bien, y se asegura todo con cinta adhesiva. El resultado queda limpio y resistente.

4. Fundas listas para usar

Si quieres olvidarte del estrés, las fundas de plástico son la solución rápida y práctica. Vienen con solapas que se ajustan al libro (solo hay que elegir la medida correcta) y en segundos tendrás el libro protegido. Se encuentran fácilmente en papelerías, grandes superficies o en línea.

¿Por qué merece la pena forrar los libros?

Aunque no es obligatorio, forrar los libros es un pequeño gesto con grandes ventajas:

Prolonga su vida útil

Evita que se manchen, se mojen o se rayen

Y hasta permite que pasen de un hermano a otro sin perder su buen aspecto

En definitiva, es una manera sencilla de cuidar el material escolar y ahorrar a largo plazo.