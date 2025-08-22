Fin de vacaciones: siete planes para realizar en familia antes de la vuelta clases

Olimpyc Park, ubicado en la Plaza Juan Barón, cuenta con una oferta de juegos extremos y atracciones pensadas para los más intrépidos. ( FUENTE EXTERNA )

El regreso a la rutina escolar está a la vuelta de la esquina, pero antes de que eso suceda, ¿por qué no aprovechar para disfrutar este último fin de semana en familia?

Aquí te compartimos siete opciones que ofrecen entretenimiento para todas las edades, perfectos para cerrar el verano con mucha diversión.

La bolera

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/la-bolera-9e510538.jpg

Uno de los lugares más atractivos para toda la familia es Sebelén Entertainment Center, mejor conocido como La bolera. El establecimiento dispone de más de 20 pistas de boliche, cada una con capacidad para cinco personas, lo que permite disfrutar de una partida en grupo.

Los amantes de la adrenalina pueden divertirse también en su espacio de karting.

Ubicación: Av. Abraham Lincoln, esquina Roberto Pastoriza.

Scream Land

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/scream-land-60da8c4a.jpg

Desde carruseles hasta montañas rusas, Scream Land se posiciona como uno de los parques de diversiones indoor para niños más completos. Con una amplia variedad de atracciones, juegos interactivos y zonas de entretenimiento, ofrece una experiencia única para toda la familia.

Su ubicación dentro de un centro comercial lo convierte en un destino seguro, ideal para pasar el día.

Ubicaciones: Ágora Mall y Ágora Santiago Center.

Fun Galaxy

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/fun-galaxy-c7cd33db.jpg

En sus diversos parques, Fun Galaxy ofrece un espacio recreativo pensado para que los padres vivan momentos especiales junto a sus hijos. Con una amplia variedad de juegos y atracciones adaptadas a diferentes edades, es el lugar perfecto para disfrutar una tarde en familia.

Ubicaciones: Galería 360, Sambil, San Francisco de Macorís y Multiplaza La Romana.

Olimpyc Park

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/olympic-park-172e0d52.jpg

Para niños más grandes y adolescentes, Olimpyc Park es la opción más acertada. Desde su llegada al país hace nueve años, el parque ha ido cambiando de ubicación, pero siempre manteniendo su esencia de emoción.

Con una oferta de juegos extremos y atracciones pensadas para los más intrépidos, ofrece una experiencia de parque de diversiones que se compara con los de nivel internacional.

Ubicación: Plaza Juan Barón, Malecón de Santo Domingo.

Magia Landia

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/magia-landia-702fe306.jpg

En este espacio, los más pequeños aprenden y se desarrollan mientras juegan, disfrutando de una experiencia que estimula su crecimiento integral. Diseñado para niños desde los seis meses hasta los cinco años, Magia Landia cuenta con atracciones pensadas para fomentar tanto la motricidad gruesa como fina.

Ubicación: Centro comercial Sambil, Megacentro y Colina Mall en Santiago.

Happy Warehouse

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/happy-warehouse-d83afde0.jpg

Con largos toboganes, piscinas de pelotas y trampolines, este playground bajo techo ofrece un sinfín de juegos. El parque es para niños de dos a 12 años, pero los adultos también tienen su espacio.

Cuentan con un menú que incluye opciones de bebidas alcohólicas, así que puedes pasar un rato agradable entre amigos, mientras los niños exploran cada rincón del lugar.

Ubicación: Av. República de Colombia 27.

Mundo sobre ruedas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/mundo-sobre-ruedas-ee0420bb.jpg

Patinar es una de las mejores formas de ejercitarse y disfrutar en familia. Mundo sobre ruedas ofrece una pista de patinaje adecuada para niños y adultos, así como un área de maquinitas de juego y un lounge bar con karaoke, creando un ambiente divertido y completo para todos.

Ubicación: Centro comercial Sambil.