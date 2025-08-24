No es lo mismo premiar que motivar: cómo funciona la dopamina en el aprendizaje

La dopamina no solo afecta cómo nos movemos o sentimos placer, sino que también es esencial para mantenernos emocional y mentalmente equilibrados, así como el proceso de aprendizaje. ( FREEPIK )

La dopamina es un neurotransmisor clave en el cerebro. Participa en funciones esenciales como el movimiento, la motivación y el aprendizaje. Muchas veces se le conoce como el "neurotransmisor del placer" porque está muy presente en los sistemas de recompensa: esos que nos empujan a repetir lo que nos hace sentir bien.

Pero su función va mucho más allá: también influye en cómo tomamos decisiones, cómo manejamos nuestras emociones y cómo aprendemos y recordamos. Incluso tiene un rol en la regulación hormonal a través del hipotálamo.

La dopamina se produce principalmente en zonas del cerebro como la sustancia negra, el área tegmental ventral y el hipotálamo. Todo empieza con un aminoácido llamado tirosina, que obtenemos a través de la dieta. Este se convierte en un aminoácido modificado (L-DOPA) y luego en dopamina.

Factores como una alimentación rica en proteínas, el ejercicio, dormir bien y manejar el estrés influyen directamente en este proceso. Por ejemplo, hacer ejercicio aeróbico puede aumentar temporalmente la dopamina, mientras que el estrés crónico y la falta de sueño la reducen.

En pocas palabras, este neurotransmisor no solo afecta cómo nos movemos o sentimos placer, sino que también es esencial para mantenernos emocional y mentalmente equilibrados. Su regulación es clave para una buena salud en todos los sentidos.

Nuevos hallazgos: ¿cómo regula la dopamina la motivación?

Un estudio reciente ha revelado que la dopamina regula por separado la motivación y el refuerzo, a través de dos receptores diferentes en una zona del cerebro llamada estriado ventral.

El receptor D3 se encarga de sostener la motivación a lo largo del tiempo, mientras que el receptor D1 está relacionado con el refuerzo inmediato: ese empujón que necesitamos para iniciar una acción.

Esto nos muestra que el sistema de recompensa y el sistema de motivación, aunque relacionados, cumplen funciones distintas. El D1 nos impulsa a comenzar algo gracias a una gratificación rápida. El D3, en cambio, nos ayuda a mantenernos firmes en el camino cuando el esfuerzo se prolonga o se vuelve más complejo.

¿Qué significa esto para la educación?

Este hallazgo sobre el funcionamiento de la dopamina nos permite proponer las siguientes recomendaciones de cara a la enseñanza:

Diseñar estrategias educativas más personalizadas. Más allá de premiar con puntos o calificaciones, para lograr un aprendizaje profundo hay que estimular la motivación intrínseca. Es decir, la que nace del propio interés y sentido de las tareas. Se consigue diseñando actividades significativas y alineadas con los intereses del estudiante para aumentar su compromiso. Estas estrategias pueden ser proyectos de exploración personal (investigar sobre un tema que les apasione y relacionarlo con el currículo), llevar a cabo diarios reflexivos (escribir semanalmente qué han aprendido y cómo les afecta) o plantear retos con impacto real (como diseñar una campaña ambiental escolar o una campaña para sensibilizar sobre un problema de convivencia presente en las aulas).

Apoyar mejor a estudiantes con dificultades. En casos como el TDAH o la depresión, donde la motivación puede estar afectada, estos descubrimientos permiten pensar en intervenciones más precisas. Por ejemplo, terapias que activen el receptor D3 para sostener el esfuerzo, o el D1 para iniciar tareas más fácilmente.

Mejorar el uso de la gamificación. Los juegos educativos y estrategias similares pueden beneficiarse mucho de esta información. Las recompensas inmediatas (puntos, insignias) activan el D1, motivando a empezar. Pero los desafíos progresivos y metas personales estimulan el D3, manteniendo el interés a largo plazo.

Fomentar la motivación intrínseca. Distinguir entre empezar algo y mantenerlo en el tiempo nos ayuda a valorar métodos educativos que fomenten la autonomía, el sentido personal y la conexión con los valores del estudiante. Esto incluye metas claras, tareas con propósito y espacios de aprendizaje significativos. Por ejemplo, en Ciencias, plantear el reto del huerto escolar donde cada grupo de estudiantes adoptará una planta y documentará su crecimiento en la bitácora audiovisual.

Encontrar el equilibrio entre motivar y recompensar. Las recompensas pueden ser una excelente chispa inicial, pero no basta con ellas. Para sostener el esfuerzo, necesitamos apelar al sentido que las actividades y tareas tienen para la persona y al compromiso personal. Es decir, activar tanto el D1 como el D3, en equilibrio.

El papel de la autonomía y la libertad

Además de las funciones de la dopamina en motivación y refuerzo, nuevas investigaciones en neuroeducación permiten observar cómo ciertas condiciones psicológicas, como la autonomía, se reflejan directamente en la actividad cerebral.

Un estudio reciente demostró que cuando los estudiantes perciben que participan libremente en una tarea –es decir, sienten autonomía– se activa la corteza insular anterior, que está asociada a los sentimientos subjetivos de agencia (sensación de control sobre las propias acciones y decisiones) y propósito (sensación de tener una dirección o meta significativa).

Esta activación inicial, a su vez, predice una mayor actividad en el estriado dorsal, relacionado con el interés sostenido, y en la corteza prefrontal dorsolateral, implicada en el esfuerzo cognitivo y el aprendizaje.

Es decir, la motivación duradera y el aprendizaje profundo no dependen solo de premios o estímulos externos, sino de experiencias internas de autonomía y sentido. Este circuito neurocognitivo refuerza la importancia de crear ambientes educativos donde el estudiante sienta que tiene voz, elección y conexión con lo que aprende.

Más allá del aula: motivación, dopamina y sentido

Las personas buscamos, de forma más o menos consciente, que nuestras acciones tengan un propósito. Esta búsqueda de sentido es una poderosa fuente de motivación y nos impulsa a alcanzar metas. Lejos de ser solo una idea filosófica, tiene una base biológica: la dopamina participa activamente en este proceso.

Modelos como la "logoterapia" de Viktor Frankl, el "Ikigai" japonés o el enfoque de Covitality de Mike Furlong muestran cómo tener un propósito claro fortalece el bienestar emocional, mejora la salud mental y da sentido al esfuerzo diario.

En todos estos modelos, la dopamina parece jugar un doble papel: activar la acción (D1) y mantener el compromiso (D3). Por ejemplo, estudios sobre longevidad en Ogimi, Japón, muestran que las personas que encuentran su ikigai –su "razón de ser"– tienden a vivir más y mejor.

Lo mismo ocurre en el ámbito educativo: cuando los estudiantes encuentran una vocación alineada con sus valores y habilidades, se activa un estado de "flujo" que favorece la concentración, el disfrute y el aprendizaje profundo.

En cambio, la falta de sentido genera desorientación, desmotivación y un mayor riesgo de problemas emocionales y de salud.

¿Cómo motivamos de forma sostenible?

Motivar no es solo premiar. Para iniciar una tarea, las recompensas pueden ser útiles porque estimulan rápidamente el cerebro. Pero si queremos mantener el compromiso en el tiempo, necesitamos algo más profundo: metas claras, personales y con significado.

Comprender cómo actúan los sistemas dopaminérgicos D1 y D3 nos ayuda a construir experiencias –en la educación, el trabajo o la vida diaria– que no solo empujen a empezar, sino que den razones para continuar.

En definitiva, motivar no es solo encender la chispa: es mantener viva la llama. Y eso se logra combinando pequeñas recompensas con un propósito que valga la pena.