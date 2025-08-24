De la mochila al celular: estas apps te harán más fácil el regreso a clases

Algunas apps facilitan la vuelta a clases con explicaciones claras, ejercicios interactivos y videos que refuerzan las lecciones aprendidas en el aula. ( FREEPIK )

El regreso a clases puede ser una época de estrés y tumulto mientras los niños comienzan adaptarse a un nuevo año escolar y nuevos desafíos académicos.

Aun así, este también es un período ideal para probar aplicaciones educativas que sirvan pueden ser una gran ayuda para que niños y niñas realicen sus tareas escolares de manera más sencilla y entretenida.

Estos son alternativas que cuentan con explicaciones claras, ejercicios interactivos y videos que refuerzan las lecciones aprendidas en el aula de clase. Asimismo, estas son apps que permiten a los jóvenes usuarios organizar su tiempo, acceder a diccionarios, traductores o calculadoras, y desarrollar sus habilidades digitales mientras estudian.

Estos son algunas opciones que pueden ser de gran ayuda para cualquier estudiante:

1. Khan Academy Kids

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/khan-academy-225a9fe7.jpg

Es una aplicación educativa gratuita que ofrece actividades interactivas en lectura, matemáticas, ciencias y artes. Con un enfoque lúdico, incluye juegos, cuentos y canciones diseñados para niños de educación inicial y primaria.

Su contenido fomenta el aprendizaje autónomo y el pensamiento crítico, con personajes amigables que motivan al estudiante. Ideal para complementar las tareas escolares en casa.

Se puede descargar en Google Play y App Store.

2. Google Classroom

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/google-classroom-2ab3f986.jpg

Facilita la organización de tareas y proyectos escolares, permitiendo a los niños acceder a materiales de clase, subir trabajos y recibir retroalimentación de sus maestros en un solo espacio.

Es una app sencilla de usar y se integra con otras herramientas de Google. Además, fomenta la colaboración y la comunicación entre estudiantes y profesores, siendo una plataforma digital ideal para hacer tareas en casa.

Se puede descargar en Google Play y App Store.

3. Photomath

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/photomath-55d0c8e3.jpg

Ayuda a los niños a resolver problemas matemáticos con solo tomar una foto del ejercicio. No solo muestra el resultado, sino que explica paso a paso cómo resolverlo, fomentando la comprensión de los conceptos.

Es especialmente útil para reforzar las matemáticas en casa, ya que actúa como un tutor virtual que enseña estrategias de resolución que facilitan el aprendizaje autónomo.

Se puede descargar en Google Play y App Store.

4. Brainly

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/brainly-71698991.jpg

Una comunidad educativa en la que estudiantes de todas las edades hacen preguntas académicas y reciben respuestas de compañeros y expertos. Esta es una herramienta ideal para resolver dudas de matemáticas, ciencias, historia o literatura, y funciona como un apoyo colaborativo para las tareas escolares.

Esta es una app que fomenta el aprendizaje compartido, la investigación y el intercambio de conocimientos, lo que la convierte en una herramienta valiosa para complementar el estudio en casa.

Se puede descargar en Google Play y App Store.

5. Quizlet

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/quizlet-c15de161.jpg

Permite a los niños aprender mediante tarjetas de estudio interactivas que pueden ser personalizadas o creadas por otros usuarios. Con esta aplicación, los estudiantes pueden repasar vocabulario, fechas históricas, conceptos científicos y más.

Sus opciones de juego hacen que la labor de memorizar información sea un actividad divertida y eficaz, así facilitando la preparación para exámenes y la realización de tareas. Esta es una herramienta flexible que adapta el aprendizaje a diferentes materias.

Se puede descargar en Google Play y App Store.

6. Evernote

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/evernote-bf8c5ab7.jpg

Una aplicación para tomar notas que ayuda a organizar sus tareas, crear listas y guardar recordatorios.

Asimismo, esta app permite escanear documentos y grabar audios, convirtiéndose en un asistente escolar digital. Su interfaz es sencilla y atractiva, ideal para estudiantes que buscan mantener un registro claro de lo que deben hacer. Evernote también fomenta la organización y la autonomía en el aprendizaje diario.

Se puede descargar en Google Play y App Store.

7. Kahoot!

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/kahoots-0b32afe6.jpg

Esta app convierte el aprendizaje en un juego. Los niños pueden responder preguntas interactivas en distintas materias, ya sea de forma individual o en grupo. Se trata de una aplicación que es ideal para estudiar de manera divertida, además de preparar tareas o exámenes.

Tanto los profesores y como los padres pueden crear cuestionarios personalizados, lo que convierte a Kahoot! en una herramienta dinámica para reforzar los conocimientos en casa o en el aula de clase.

Se puede descargar en Google Play y App Store.