Mentes Expertas llega a República Dominicana para transformar vidas a través del conocimiento

Mentes Expertas en el país está ideada para que toda persona interesada pueda sacar provecho al conocimiento. ( FREEPIK )

El conocimiento tiene un poder transformador en la vida que lo adquiere. A República Dominicana llega una plataforma que busca el crecimiento integral por medio de este: Mentes Expertas, una plataforma de formación que apuesta por la neurociencia, la psicología positiva, la salud integral y el bienestar como motores de crecimiento personal y profesional.

Se estrenará este miércoles 27 de agosto con la conferencia “Vivir con Alegría”, a cargo de Víctor Küppers.

El logro de que esta iniciativa se establezca en nuestro país es gracias a dos mujeres visionarias, seguidoras de la plataforma: Cesarina Benavides y Leslie Torres, publicista y consultora, respectivamente.

Ellas buscan transformar vidas a través de la democratización de los conocimientos que se comparten en esta plataforma que nació en España y que poco a poco conquista a América Latina.

A diferencia de otros eventos exclusivos y de costos elevados, Mentes Expertas en República Dominicana está pensado para que tanto grandes empresas como pequeñas y medianas (pymes), así como cualquier profesional independiente, puedan participar.

“Queremos que una pyme que envíe tres o cuatro personas, que posiblemente conformen todo su equipo gerencial, tenga acceso a la misma calidad de formación que una multinacional. Eso es democratizar el conocimiento”, sostuvo Leslie.

El formato no se limita a conferencias aisladas, sino que se concibe como experiencias de transformación donde el contenido, el ambiente y la energía colectiva juegan un papel fundamental.

“Es como escuchar a tu artista favorito en Spotify vs. ir al concierto. No es lo mismo. Lo que pasa en un evento de Mentes Expertas es una vivencia que se queda contigo”, señaló.

Al referirse sobre cómo se le “encendió el bombillo” de asumir este proyecto para el país, cuenta que cuando empezaron a trabajar con líderes, notamos que, aunque al país llegan muchos speakers internacionales, una gran parte de los profesionales no tiene acceso a ellos debido a los altos costos”, explicó Leslie, quien también afirmó que “queríamos cambiar eso. Queríamos democratizar el acceso”, expresó Torres durante una entrevista a Diario Libre.

Contó que cuando supieron que venían a América Latina, les escribieron de inmediato. “Vimos que compartíamos los mismos valores: el deseo de transformación, el acceso sin elitismo y la posibilidad de vivir una experiencia que realmente impacte”.

Una plataforma plural, diversa y en expansión

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/26/foto-leslie-torres-1-190fa809.jpg Leslie Torres. (FUENTE EXTERNA)

Uno de los pilares de Mentes Expertas es la pluralidad: no solo de temas, sino de públicos. Desde grandes ejecutivos hasta jóvenes analistas, todos encuentran un espacio en esta experiencia. Empresas locales ya han confirmado la asistencia de equipos completos de hasta 70 personas.

“Esto no es un evento elitista, sino una oportunidad de crecimiento para todos. Y eso genera una masa crítica dentro de las empresas que puede cambiar culturas internas y dinamizar procesos humanos”, expresó Leslie.

Aunque la mayoría de los conferencistas provienen de España, por ser el país donde nació la plataforma, también participan ponentes de Uruguay, Chile y otros países latinoamericanos, todos con enfoques distintos pero complementarios.

“Queremos llevar estas dosis de ciencia, bienestar y crecimiento personal a todos los rincones del país. Que no se quede solo en la capital, que impacte a todo el que esté listo para evolucionar”, aseguró Leslie Torres.