Cuidado de adultos mayores
Celebrarán un taller de cuidado de adultos mayores en Santo Domingo

Será un espacio de formación con especialistas en geriatría, nutrición y psicología para familiares y cuidadores profesionales

    Celebrarán un taller de cuidado de adultos mayores en Santo Domingo
    Varias doctoras participarán en un taller de cuidado de adultos mayores en el hogar para brindar herramientas prácticas a quienes tienen bajo su responsabilidad el bienestar de personas de la tercera edad. (SHUTTERSTOCK)

    Cuidar de un adulto mayor en casa es un acto de amor que exige compromiso, paciencia y, sobre todo, conocimientos especializados.

    Conscientes de esta necesidad, un grupo de galenas celebrará el Taller de Cuidado de Adultos Mayores en el Hogar, un espacio formativo diseñado para brindar herramientas prácticas a quienes tienen bajo su responsabilidad el bienestar de personas de la tercera edad.

    El encuentro contará con la participación de un equipo multidisciplinario de especialistas: la dra. Zeidy Parra, geriatra gerontóloga; la dra. Karina Quiñones, odontogeriatra; la dra. Maureen Comarazamy, nutrióloga clínica; y la dra. Nathalie Gómez, psicogeriatra.

    Dra. Zeidy Parra, geriatra gerontóloga.
    Dra. Zeidy Parra, geriatra gerontóloga. (FUENTE EXTERNA)
    Dra. Karina Quiñones, odontogeriatra.
    Dra. Karina Quiñones, odontogeriatra. (FUENTE EXTERNA)
    Dra. Maureen Comarazamy, nutrióloga clínica.
    Dra. Maureen Comarazamy, nutrióloga clínica. (FUENTE EXTERNA)
    Dra. Nathalie Gómez, psicogeriatra.
    Dra. Nathalie Gómez, psicogeriatra. (FUENTE EXTERNA)

    Cada una compartirá su experiencia y conocimientos en torno a los distintos aspectos del cuidado integral de los adultos mayores.

    Dónde y cuándo

    La actividad se realizará el próximo viernes 19 de septiembre, desde las 9:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde, en Spirit (Av. Tiradentes esquina Presidente González, Edif. La Isla).

    Durante la jornada, los asistentes recibirán orientación sobre cuidados en el hogar, nutrición, atención odontológica, cambios conductuales en pacientes con demencia, cuidado de la piel y diversas herramientas prácticas que facilitan la labor diaria de los cuidadores.

    El taller está dirigido tanto a familiares cuidadores como a profesionales de la salud y asistencia, con el propósito de reforzar sus habilidades y garantizar un acompañamiento más seguro, digno y humano.

    Con esta iniciativa se busca no solo formar, sino también sensibilizar sobre la importancia de ofrecer a las personas mayores una atención integral que responda a sus necesidades físicas, emocionales y sociales. En definitiva, se trata de dignificar el cuidado y brindar a esta población el trato que merece.

    Las inscripciones ya están abiertas y los cupos son limitados.

    • Para más información y reservaciones, los interesados pueden escribir al correo serviciosmedicosdraparra@gmail.com o buscar más información en las redes sociales de la doctora @zeidyparra.
