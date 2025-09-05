Mente y corazón: la conexión que puede transformar tu salud

Las emociones y la mente influyen directamente en la salud cardiovascular. ( FUENTE EXTERNA )

Por años, se ha hablado de la relación que existe entre la mente y el cuerpo, una idea que sugiere que nuestros pensamientos y emociones, especialmente el estrés, pueden influir directamente en la salud física.

En la actualidad, esa conexión se está explorando con mayor profundidad, particularmente entre dos órganos fundamentales: el cerebro y el corazón.

El doctor Mohamad Alkhouli, cardiólogo intervencionista en Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, lidera investigaciones pioneras sobre cómo la actividad emocional y mental impacta directamente al sistema cardiovascular.

"La conexión entre la mente y el corazón es parte de una relación más amplia entre mente y cuerpo, pero es especialmente poderosa", afirma.

El poder de las emociones sobre el corazón

Estados emocionales intensos como la ansiedad, el luto o incluso la alegría pueden alterar el ritmo cardíaco, elevar la presión arterial e incrementar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco.

Pero esta relación no es unidireccional. Según el experto, el corazón también "habla" al cerebro a través de señales nerviosas, hormonas y receptores de presión que influyen en el estado de ánimo, los niveles de atención y el estrés.

Entre las afecciones más vinculadas a esta conexión destacan la disección espontánea de arterias coronarias (SCAD) y la miocardiopatía inducida por estrés (SICM), comúnmente conocida como síndrome del corazón roto. Ambas pueden ser provocadas por situaciones emocionalmente intensas.

El síndrome del corazón roto: más que una metáfora

Este síndrome, aunque temporal, altera significativamente la forma en que el corazón bombea sangre. Los pacientes suelen experimentar un dolor torácico súbito que puede confundirse con un infarto. Sin embargo, a diferencia de un ataque cardíaco tradicional, las herramientas comunes de diagnóstico no siempre detectan el síndrome del corazón roto.

En estos casos, es necesario recurrir a una angiografía coronaria invasiva para distinguirlo de un infarto causado por obstrucción arterial.

No obstante, investigaciones de Mayo Clinic han identificado una prometedora tecnología: la magnetocardiografía, que mide los campos magnéticos del corazón y podría ayudar a detectar el síndrome de forma no invasiva.

Además, algunos estudios indican que la SCAD (una forma de ataque cardíaco también relacionada con el estrés) puede ser un evento secundario al síndrome del corazón roto.

El Dr. Alkhouli explica que el corazón debilitado por este síndrome no se contrae de manera uniforme, lo que genera fuerzas de torsión capaces de estirar las arterias coronarias y, en algunos casos, causar desgarros.

¿Por qué hay personas más vulnerables?

Algunas personas pueden desarrollar el síndrome del corazón roto después de un trauma emocional mientras otras no. Aunque no hay una respuesta certera a por qué hay personas más vulnerables, lo cierto es que, más allá de este síndrome, el estrés emocional también se ha asociado con otros problemas cardíacos como:

Hipertensión (presión arterial alta)

Enfermedad cardíaca

Taquicardia auricular

Bradicardia

Un enfoque integral: corazón y cerebro como una red

Lo que antes se consideraban órganos independientes ahora se entiende mejor como una red dinámica e interconectada.

"Se necesita más investigación para comprender mejor cómo aprovechar esta conexión para prevenir y tratar enfermedades", señala el doctor Alkhouli. No obstante, ya hay medidas prácticas que cualquier persona puede adoptar para cuidar simultáneamente su salud mental y cardiovascular.

Las recomendaciones del profesional de la salud son:

Manejar el estrés

Dormir bien

Mantener relaciones sociales positivas

Practicar mindfulness o actividades espirituales como la oración

Estas acciones han demostrado beneficios directos para la salud del corazón. A su vez, mantener una rutina de ejercicio, una dieta equilibrada y controlar la presión arterial y el colesterol puede tener un impacto positivo en el estado de ánimo y las capacidades cognitivas.

"El vínculo entre el corazón y la mente es un circuito de retroalimentación poderoso. Cuidar uno es apoyar al otro", concluye Alkhouli.

