Celebra el Día del Salami con recetas creativas y fuera de lo común

El salami es uno de los alimentos favoritos de los dominicanos. ( GENERADA CON IA )

Cada 7 de septiembre se celebra el Día del Salami, y qué mejor manera de homenajear este clásico embutido presente en la nevera de todo dominicano que se respeta que sacándolo de su zona de confort.

Te traemos cinco recetas tan creativas como fáciles para reinventar el salami: perfectas para sorprender en la cocina sin complicarte.

Mini pizza de salami y aceitunas negras

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/pizza-salami-c1d1cf4e.jpg

Ingredientes

1 tortillas de trigo

Salsa de tomate para pizza

Queso mozzarella rallado

1 tomate cortado en rodajas

Salami picado en cubitos

picado en cubitos Aceitunas negras en rodajas

Orégano

Aceite de oliva

Preparación

Calienta una sartén con un chorrito de aceite de oliva. Añade los cuadritos de salami y cocínalos a fuego medio hasta que estén dorados y crujientes. Retira del fuego y reserva sobre papel absorbente para quitar el exceso de grasa.

Para armar las mini pizzas, coloca la tortilla de trigo sobre una superficie plana. Unta una capa fina de salsa de tomate. Añade el queso mozzarella rallado, distribuye el salami y las rodajas de aceituna negra por encima. Espolvorea orégano seco al gusto.

Calienta una sartén grande a fuego medio-bajo. Coloca la mini pizza con cuidado y tapa la sartén. Cocina durante 5–7 minutos, o hasta que la base esté dorada y crujiente y el queso completamente derretido.

Locrio de salami

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/locrio-de-salami-d4deda24.jpg Locrio de salami. (DOMINICAN COOKING)

Ingredientes

4 tazas de arroz

1 libra de salami picado en cubitos

picado en cubitos ¼ taza ají cubanela cortados en trocitos

1 taza auyama, cortada en cubitos

1 taza de salsa de tomate

4 cucharadas de aceite

3 cucharaditas de sal

1 cucharadita de ajo en pasta

½ cucharadita de orégano

½ cucharadita de pimienta

1 cucharada de perejil picado

Preparación

Cocina los salamis en una sartén con poco aceite hasta que dore. Añade el ají cubanela, el orégano, el ajo, la pimienta y la auyama. Cocina y revuelve por un minuto. Agrega la salsa de tomate y luego cuatro tazas de agua y la sal. Baja el fuego a medio hasta que hierva.

Con el agua hirviendo, agrega el arroz y mueve. Cuando se haya evaporado casi toda el agua, tapa y cocina a fuego bajo durante 10 minutos.

Retira la tapa, agrega el aceite restante y el perejil, remueve y vuelve a tapar por 10 minutos más. Pasado este tiempo, sirve de inmediato.

Tostadas francesas saladas con salami

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/screenshot-2025-09-04-130946-932a12bc.jpg

Ingredientes

4 rebanadas gruesas de pan del día anterior

5 huevos

¼ taza de leche

2 cucharadas de queso parmesano rallado

8 lonjas de salami

1 cucharada de mantequilla

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Bate tres huevos con la leche, parmesano, sal y pimienta. Remoja las rebanadas de pan en la mezcla durante 15–20 segundos por cada lado. Fríe el pan en sartén con mantequilla hasta dorar ambos lados.

Mientras, cocina dos huevos (fritos o pochados) y dora las lonjas de salami en otra sartén. Sirve el pan con salami encima y añade el huevo.

Pimientos rellenos de salami y queso

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/pimienta-4f6fc7fb.jpg

Ingredientes

2 pimientos morrones grandes (rojos, amarillos o verdes)

½ taza de queso mozarella

? taza de salami en cubitos

en cubitos 1 tomate maduro, picado

1 diente de ajo picado

1 cucharada de aceite de oliva

Un poco de perejil o albahaca fresca para decorar

Preparación

En una sartén, calienta el aceite de oliva y saltea el ajo con el tomate picado. Agrega el salami y cocina 2–3 minutos. Lava los pimientos, corta la parte superior y retira las semillas. Rellena con la mezcla de tomate y el queso.

Coloca los pimientos en una fuente para horno con un chorrito de agua en el fondo. Hornea a 180 °C durante 20–25 minutos, hasta que los pimientos estén tiernos. Decora con perejil o albahaca fresca y sirve caliente.

Croquetas de salami

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/croqueta-de-salami-e91c1826.jpg

Ingredientes

6 cucharadas de mantequilla

6 cucharadas de harina

2 tazas de leche

2 ½ taza de salami rallado

rallado 1 cebolla blanca picadita

3 cucharadas de perejil liso picado

Pan rallado

2 huevos batidos

Sal y pimienta al gusto

Aceite para freír

Preparación

En una olla coloca la mantequilla y la harina hasta derretir. Agrega la leche y sal y pimienta al gusto hasta que espese. Retira del fuego y deja enfriar.

Teniendo la salsa lista, deja enfriar a temperatura ambiente o en la nevera, para luego agregar el salami rallado, la cebolla picadita y el perejil. Mezclamos bien hasta obtener una masa consistente.

Forma las croquetas y deja reposar por unos 15 minutos en la nevera. Cumplido el tiempo, pasa las croquetas por huevo batido y pan rallado, y procede a freír en abundante aceite caliente.

Te puede interesar