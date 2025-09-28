Los cinco aliados esenciales para el cuidado de tu piel

Elegir los productos adecuados puede marcar la diferencia entre una piel luminosa y saludable, o una que presente deshidratación, manchas o envejecimiento prematuro, explica doctora Cindy Reyes, especialista en Dermatología. ( FREEPIK )

El cuidado de la piel ha dejado de ser un asunto exclusivamente estético para convertirse en parte fundamental de la salud y el bienestar. Todos queremos lucir hidratados e iluminados porque la salud es la esencia principal de la belleza, pero no es cosa de un día. Hay que desarrollar una rutina del bien vivir.

Al igual que la piel del rostro, la del cuerpo requiere de mimos para que se refleje ese trato. Es más que usar una "cremita" que le hizo bien a alguien.

Se trata de hidratar acorde a tu necesidad, tanto en la parte exterior como interior, a través del consumo de agua que requiere tu cuerpo (atendiendo al peso); proteger del sol, limpiar con productos que respondan a las necesidades que tengas.

¿Cómo elegir?

Sobre escoger aliados para la piel, hay que tener en cuenta que lo ideal es conocer la piel con la guía de un especialista.

Sobre esto, la doctora Cindy Reyes, especialista en Dermatología, durante una disertación reciente explicó que elegir los productos adecuados puede marcar la diferencia entre una piel luminosa y saludable, o una que presente deshidratación, manchas o envejecimiento prematuro.

La doctora Reyes enfatizó que, si bien cada sérum tiene propiedades específicas, la elección debe estar guiada por las necesidades particulares de cada piel y preferiblemente bajo la orientación de un especialista.

En ese sentido, Reyes detalló cinco componentes qu deberías valorar a la hora de escoger productos para tu rutina diaria:

Ácido hialurónico. Es ideal para la hidratación profunda, este activo ayuda a rejuvenecer la piel al atraer y retener el agua en las capas más profundas. La especialista resalta que su combinación con colágeno vegano, panthenol y glicerina resulta especialmente beneficiosa en pieles secas o con condiciones como la psoriasis.

Niacinamida. Es un favorito de quienes buscan una piel uniforme. Al incluir vitamina C y óleo de rosa mosqueta, no solo hidrata, sino que ilumina y combate la hiperpigmentación, una de las preocupaciones más frecuentes entre las mujeres dominicanas, de acuerdo con la dermatóloga.

Pro-retinol. Es un ingrediente recomendado para quienes desean mejorar la textura de la piel y reducir líneas finas. Su acción anti-edad lo convierte en un aliado eficaz contra arrugas superficiales y signos de deshidratación.

Proceramidas. Las ceramidas son esenciales para mantener la barrera cutánea en buen estado. Este sérum ayuda a restaurarla, aportando una hidratación equilibrada que imita la grasa natural de la piel, ideal para quienes sufren de sequedad persistente.

Panthenol. Es la opción más intensa en cuanto a hidratación. Su capacidad para retener la humedad lo hace especialmente recomendado en casos de piel extra seca o con afecciones severas que requieren cuidados más profundos.