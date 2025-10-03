Casa de Campo Food & Wine Festival 2025: una cita imperdible para amantes de la buena mesa

Charles Keusters, Andrés Pichardo y Jason Kycek presentaron el Casa de Campo Food & Wine Festival 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El paraíso culinario regresa a Casa de Campo con la tercera edición de su esperado Food & Wine Festival, presentado por American Express, los días 10 y 11 de octubre de 2025.

Este año, el evento reúne a un cartel estelar de chefs de renombre mundial, desde el legendario Hubert Keller hasta el innovador Scott Conant, además de la querida chef Tita Páez, embajadora incansable de la cocina dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/03/chefs-ab8593ba.jpg Los chefs Hubert Keller yScott Conant. (FUENTE EXTERNA)

La gran novedad será la llegada del chef Joe Isidori, con estrella Michelin y cofundador de Black Tap Craft Burgers & Beers, quien aportará su estilo creativo y vanguardista.

Todos ellos compartirán su arte en un programa que incluye degustaciones exclusivas, cenas bajo las estrellas, maridajes dirigidos por expertos y experiencias que van mucho más allá de la mesa.

La estrella de la cocina dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/03/dar2072-2-1-8a5cd445.jpg La chef Tita Páez, chef ejecutiva del restaurante Aguají. (FUENTE EXTERNA)

La chef Tita Páez, chef ejecutiva del reconocido restaurante Aguají, será una figura central del festival. Reconocida por su innovación culinaria y su impacto social a través de la Fundación Ima, la chef Tita continúa posicionando la cocina dominicana en el escenario internacional.

Este año presentará un plato exclusivo que resalta los vibrantes sabores del país.

Recorrido de sabores

El festival abrirá en el espectacular Marina Riverside Center, con una tarde de sabores, vinos y cócteles premium, para luego continuar con la inolvidable cena “Dinner Under the Stars” en Minitas Beach Club, donde el mar y el cielo serán el escenario de una velada única.

Además, los asistentes podrán disfrutar de demostraciones en vivo y charlas con los chefs, en un ambiente donde la gastronomía se convierte en punto de encuentro entre culturas.

Como cada año, el carismático Raúl de Molina será el maestro de ceremonias, y Univisión transmitirá el evento en vivo, llevando la magia del festival a millones de hogares en EE. UU. y América Latina.

Más que un festival, el Casa de Campo Food & Wine Festival es una celebración de lo que nos une: la pasión por la cocina, el buen vino y las experiencias compartidas.

Una invitación a saborear lo mejor del mundo, con el corazón dominicano como protagonista.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/03/screen-shot-2025-10-03-at-71611-pm-fd7837bd.png El chef Joe Isidori, con una estrella Michelin. (FUENTE EXTERNA)

Chefs invitados Hubert Keller: r enombrado chef francés y restaurador, conocido por su excelencia culinaria en Fleur de Lys y Burger Bar en Las Vegas.

Scott Conant: c hef galardonado con más de 35 años de experiencia, reconocido por su cocina sofisticada y sus frecuentes apariciones en medios gastronómicos.

Chef Tita Páez: c hef ejecutiva de Aguají, reconocida por su enfoque innovador de la cocina dominicana y su labor social a través de la Fundación Ima. Su restaurante honra y revive tradiciones culinarias taínas.

Joe Isidori: chef con estrella Michelin y destacado restaurador, es cofundador de Black Tap Craft Burgers & Beers, marca que transformó la gastronomía casual con sus famosas hamburguesas y extravagantes “Crazy Shakes”. Con una carrera reconocida por su creatividad y enfoque vanguardista de la cocina americana.



