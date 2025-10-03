Preparar el hogar para la Navidad: acciones clave antes de decorar

En República Dominicana, la Navidad se vive con gran entusiasmo desde principios de octubre. ( FUENTE EXTERNA )

Antes de sacar el arbolito, las luces y las flores de pascua, hay un paso que muchas personas suelen pasar por alto: preparar y acondicionar el hogar.

En República Dominicana, donde la Navidad se vive con gran entusiasmo desde principios de octubre, realizar una serie de acciones previas a la decoración puede marcar una gran diferencia en cómo se siente tu casa... y tú.

Más allá de la limpieza física, estas tareas te ayudarán a crear un espacio ordenado, fresco y funcional, ideal para disfrutar en familia, que es al final el verdadero espíritu de esta época del año.

Realiza una limpieza profunda

Aunque pueda parecer evidente, una limpieza profunda antes de decorar es el primer y más importante paso. Esto significa ir más allá de lo básico: lavar cortinas y alfombras, mover los muebles para eliminar el polvo acumulado detrás y prestar especial atención a esas esquinas que suelen pasar desapercibidas en la rutina diaria.

Deshazte de lo que no usas

Antes de sacar las cajas con los adornos navideños, es importante liberar áreas para guardar los objetos que no serán necesarios durante la temporada.

Hazlo en orden: comienza por las habitaciones más alejadas de la entrada y termina en la sala, donde normalmente va el arbolito. Una buena idea es aplicar el método del "sí o no": si no amas algo o no lo has usado en un año, es hora de donarlo o dejarlo ir.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/02/reparacion-casa-9587cd77.jpg

Repara detalles de la casa

Aprovecha este momento para realizar pequeños arreglos en el hogar: pintar paredes que estén desgastadas, reparar puertas o ventanas que no cierran bien o cambiar bombillas fundidas. Un hogar en buen estado realza cualquier decoración y genera mayor comodidad.

Planifica la distribución de la decoración

Haz un pequeño esquema mental o escrito de dónde quieres colocar cada adorno para optimizar espacio y crear una decoración equilibrada y armoniosa, evitando saturar algunas áreas y dejar otras vacías.

Si vas a colocar un árbol navideño, por ejemplo, asegúrate de despejar el espacio donde lo pondrás para que no interfiera con el día a día.

Ventila e ilumina los espacios

Antes de comenzar a colocar luces, guirnaldas y adornos, es fundamental preparar el ambiente con una buena ventilación y una correcta iluminación.

En República Dominicana, donde el clima tropical puede generar ambientes cargados y húmedos, esta acción no solo ayuda a renovar el aire, sino que también influye directamente en la sensación de frescura y bienestar dentro del hogar.

