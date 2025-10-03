Siete spots 'veggies' que debes probar en Santo Domingo

Los bowls, como este de The Vita Place, son todoterrenos culinarios que ofrecen una opción nutritiva y equilibrada. ( FUENTE EXTERNA )

Tu bienestar se sirve en el plato, y la cocina vegetariana lo transforma en una experiencia llena de color y sabor. Aprovechando el reciente Día Mundial del Vegetarianismo, te proponemos explorar restaurantes donde comer sano es sinónimo de disfrutar.

1. The Vita Place

Fundado por Dominique Barkhausen, asesora de salud holística, "The Vita Place" es un lugar donde puedes crear tu propio menú de comida saludable. Encontrarás jugos y alimentos

hechos a base de productos 100 % naturales y sin aditivos. Te recomendamos probar su Beauty Bowl, que incluye mix de lechugas, quinoa y garbanzos asiáticos, zanahoria, repollo morado marinado en Asian dressing, pepinos coreanos, aguacate y semillas de sésamo.

2. Wholesome

Con un ambiente de bistró y toques vanguardistas en su decoración, Saralina Dauhajre busca ofrecer una vida "wholesome" en este restaurante repleto de platos deliciosos y nutritivos preparados con ingredientes frescos y saludables.

Desde opciones plant based a un menú para celíacos, alérgicos a la lactosa o aficionados a la dieta paleo, te será difícil resistirte a este spot gastrosaludable. No dejes de probar sus gnocchi a la vodka.

3. DBL Market

Daniela Bisonó León y Javier Piniella comparten este espacio fusión de restaurante y mercado, con muchas alternativas saludables que te ayudarán a evitar las tentaciones gastronómicas.

Sus productos son libres de gluten, lactosa y azúcar refinada, no contienen huevo y algunos son idóneos para la dieta keto. Resulta el lugar perfecto para comer, comprar y compartir de manera orgánica y nutritiva. ¿Nuestra sugerencia? Prueba la Truffle Pasta, penne con salsa de hongos trufados.

4. Ananda

En este spot comer bien es delicioso, ligero y bueno para el planeta. Este restaurante vegetariano estilo buffet ofrece más de 10 opciones para que elijas a tu gusto, mezclando sabores indios, mediterráneos y dominicanos.No es un lugar fancy, pero la comida sorprende por su calidad y precio accesible.

¿Te imaginas saborear la auténtica cocina india sin salir de República Dominicana? Ahora con la llegada del chef Rakesh Malik, directamente desde India, cada plato se llena de creatividad, pasión y esos sabores auténticos que harán que tu visita sea una experiencia inolvidable.

5. Raíces

Si buscas un lugar donde comer rico, sano y sin complicaciones, esta es una parada obligada en Santo Domingo. Con sucursales en Gascue, Quisqueya y Los Prados, apuesta por una cocina basada en plantas que se adapta a cualquier momento del día.

Su estilo es tipo mostrador: eliges lo que más te guste de una bandeja repleta de opciones -muchas de ellas veganas-, pagas y luego disfrutas tranquilo en tu mesa. Además, dentro encontrarás una pequeña tienda con productos saludables. En Raíces, comer nutritivo, fresco y sin conservantes es tan sabroso como accesible.

6. Time Creative

En este restaurante de comida vegetariana, localizado en la Zona Colonial, compartirás con los tuyos un almuerzo saludable y delicioso.

Bajo un diseño fresco y sofisticado, cuenta con un menú tan delicioso que encantará tanto a los seguidores vegetarianos como a los que no lo son. Sugerencia: sus raviolis de remolacha son un clásico, repetirás.

7. Papaupa

Perfecto para los amantes de la cocina vegetariana y productos locales, este restaurante (con takeout) promueve un estilo de vida sostenible.

Sumérgete en su ambiente rústico, donde podrás respirar paz y tranquilidad y degustar a la vez creativas recetas. Un consejo: prueba sus dumplings rellenos de vegetales mixtos y salsa de jengibre. Un dato: solo abre los fines de semana.

