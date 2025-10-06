Fundación Nido para Ángeles llama a la acción y empatía en el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

La presidenta de la Fundación Nido para Ángeles, Mónika Despradel, durante su participación en LA Semanal con la Prensa. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

La presidenta de la Fundación Nido para Ángeles, Mónika Despradel, hizo un llamado este lunes a la acción, la empatía y a mejorar la cobertura de seguros, con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se conmemora cada seis de octubre.

"Hoy hacemos un llamado a la empatía, pero también a la acción. Es momento de mejorar las coberturas de seguros, de tener mejor accesibilidad, de darles oportunidades a jóvenes que pueden trabajar, de fortalecer los programas sociales para que estas madres —y en muchos casos estos padres— que van a tener hijos e hijas, quizás dependientes de por vida, tengan un mejor apoyo, al igual que toda su familia", expresó Despradel durante una participación en LA Semanal con la Prensa en el Palacio Nacional.

Sostuvo que la inclusión es reconocer la gran diversidad, no la igualdad sino la desigualdad: "La desigualdad que tenemos todos, las diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes razas, y que si nos aceptamos tal y como somos, tendríamos un mundo con mayor paz".

Dijo que parálisis cerebral es una condición bastante compleja que puede afectar a la persona en diferentes aspectos y con multidiscapacidades. Hay 75 países en el mundo que reconocen estas condiciones.

RELACIONADAS

Despradel estuvo acompañada de algunos de los padres de las 260 familias que están siendo atendidas por la fundación.

Aseveró que su lema de este año es un llamado a la acción y a la empatía, dirigido al Estado dominicano y sus poderes, a las empresas, a las instituciones que toman decisiones, así como a los medios de comunicación.

Palabras de una madre

Despradel cedió la palabra a la madre de un infante con parálisis de la fundación, quien expresó que desea una sociedad donde "tengan redes de apoyo; sin embargo, aún vivimos en una sociedad donde la inclusión se menciona en discursos, pero no siempre se concreta en las escuelas, espacios públicos, la atención médica, en el transporte y en políticas que deberían garantizar derechos básicos...".

Manifestó que espera un futuro en el que no deba luchar por lo obvio: educación accesible, oportunidad laboral y servicio de salud digno.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/06/whatsapp-image-2025-10-06-at-60300-pm-1-c3067b57.jpeg Madre de un infante con parálisis de la Fundación Nido para Ángeles, mientras habla en el Palacio Nacional. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Más desde el Gobierno

De su lado, el presidente Luis Abinader dijo: "Vamos a ver cómo trabajamos más para ver cómo, desde el Gobierno y desde toda la sociedad, podemos hacer más".