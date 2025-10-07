10 lugares donde puedes aprender a bailar salsa, bachata y merengue en RD

República Dominicana cuenta con una gran cantidad de centros para aprender a bailar ritmos tropicales. ( FUENTE EXTERNA )

En República Dominicana, donde los ritmos tropicales forman parte del ADN cultural, cada vez más personas están buscando espacios para aprender a bailar salsa, bachata y merengue, no solo para dominar la pista, sino también para liberar el estrés, hacer ejercicio y conocer gente nueva.

Si es tu caso, te presentamos una selección de lugares donde puedes aprender a bailar ritmos tropicales en Santo Domingo y Santiago.

Sabor Latino Academy

La academia de baile Sabor Latino se destaca por su técnica de enseñanza, al implementar "una metodología fácil y dinámica" en un espacio "confortable para ti". Se concentran en enseñar salsa, bachata, y merengue. Te recomendamos estar atento a sus eventos de fechas importantes para encontrar sus ofertas.

Dónde: Calle Ulises Franco Bidó 11, Santiago de los Caballeros.

Academia de baile Team Dancer

Conocida por su metodología de enseñanza simple pero efectiva, amplias instalaciones y clima de amistad. Sobre todo, tienen profesores comprometidos que se preocupan por el crecimiento de sus estudiantes. Si estás buscando un lugar que te brinde una experiencia dinámica Team Dancer es el lugar para ti.

Dónde: Av. Charles Sumner 53, Santo Domingo.

Tropical Dance RD

Este espacio ofrece clases tanto grupales como individuales.

Las clases grupales te permitirán conectar con otros amantes del baile, mejorar tu coordinación en pareja y disfrutar de la energía colectiva que solo la música tropical puede ofrecer, mientras que si prefieres una atención más personalizada, las clases privadas están diseñadas para enfocarse en tu ritmo de aprendizaje.

Dónde: Edificio SGS, C. Gral. Domingo Mallol 46, Santo Domingo.

Raíces Escuela de Baile

¿Listo para brillar en la pista de baile? En Raíces ofrecen clases grupales y privadas diseñadas para todos los niveles, desde principiantes hasta bailarines avanzados. Aprende a dominar los movimientos, la técnica y la conexión con tu pareja al ritmo contagioso de la salsa, la sensualidad de la bachata y la energía vibrante del merengue.

Dónde: Av. Rómulo Betancourt, esq. Caonabo, Plaza Comercial Bolivar tercer nivel, Santo Domingo.

Master Dance RD

Esta escuela es un lugar sumamente social y bueno para aquellos que buscan formar amistades a través de la danza. MasterDance es reconocido por siempre tener buena vibra y un equipo que es como una familia. Siempre estarás rodeado de personas que te apoyarán en tu camino para convertirte en un mejor bailarín.

Dónde: Carretera Mella N. 101, Zona Oriental, Santo Domingo.

Baile Tía Gloria

La escuela de baile de Tía Gloria es perfecta para aquellos bailarines inexpertos con dos pies izquierdos. La Tía Gloria se asegurará de que cada uno de los estudiantes mejore ya sea en salsa, merengue o bachata, al paso que se le haga más cómodo.

Dónde: Calle Eduardo Vicioso 88, Santo Domingo.

Muévete Studio

"Bailar es soñar con los pies", promueven en esta academia de baile con profesores serviciales y experimentados para personas de todas las edades y niveles de baile.

En Muévete Studio no hay excusas para aprender a bailar porque incluso tienen viernes y sábados sociales abiertos para el público para que tengas tu dosis de baile y gozadera durante toda la semana.

Dónde: Calle Elipse 18, Distrito Nacional, Santo Domingo.

On2 Escuela de Baile

Aquí podrás desarrollar tu estilo de baile, ya sea social o profesional, en un ambiente dinámico y motivador. Las clases de On2 están diseñadas para que tanto jóvenes como adultos descubran al bailarín que llevan dentro.

Dónde: Centro Comercial Atala 1, C. Cesar A. Sandino Local 201, Santo Domingo.

Kimbara

Aquí entras caminando y sales bailando. En Kimbara aprenderás los mejores pasos básicos para que puedas bailar los ritmos latinos más conocidos y escuchados en el mundo, ya sea solo o en pareja, y así te llenes de confianza al bailar y disfrutes al máximo fiestas y reuniones sociales. Tienen opciones para jóvenes y adultos.

Dónde: Calle Olof Palme, No.31, Plaza Galeria Floral, Los Prados, Santo Domingo.

Mil Pasos Dance Studio

Esta academia promete enseñar a bailar en un mes, aunque no tengas ningún tipo de experiencia. Además, también tienen clases intensivas y dirigida específicamente a jóvenes.

Dónde: Av. Winston Churchill, Plaza New Orleans local 312, Santo Domingo.

