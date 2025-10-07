Del príncipe Guillermo a "The Rock", los calvos más sexis del mundo

El príncipe William lidera la lista de calvos más sexis de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

¿Quién dijo que la calvicie era un problema? Los hombres sin pelo han demostrado que no necesitan una melena para robar miradas. Según un estudio de la agencia de relaciones públicas digitales Reboot Online, de 2024, la ciencia, los datos y hasta las búsquedas de Google coinciden: la calvicie tiene mucho de sex appeal.

El estudio evaluó criterios tan variados como la proporción áurea del rostro, el brillo del cuero cabelludo, la sonrisa, el atractivo vocal y la popularidad online.

El resultado: un ranking de calvos irresistibles que combina elegancia, actitud y una buena dosis de confianza.

A continuación, te contamos quiénes encabezan la lista, basados en este estudio, y por qué, en este curioso pero fascinante conteo.

1. Príncipe Guillermo: el rey del sex appeal

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/82322905-13183235-image-a-361710170343134-d825aa56.jpg

El heredero de la corona británica se corona como el calvo más sexy, con una puntuación casi perfecta: 9.9 sobre 10. Según los datos, su brillo craneal alcanza un 74 % y su proporción áurea, un 72 %.

Pero lo que realmente impresiona es su voz -evaluada con un 9.91/10- y las más de 16,800 búsquedas anuales de "príncipe Guillermo sin camiseta".

En resumen: ni la corona ni el cabello hacen al monarca, sino la actitud con la que luce su calva.

2. Dwayne "The Rock" Johnson: músculo, carisma y cero cabello

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/maindwayne-johnson-be346750.jpg

El segundo lugar es para Dwayne Johnson, quien sube del séptimo al segundo puesto. Con una puntuación de 8.9/10, el exluchador y actor combina sonrisa (54 %), presencia física y un carisma imbatible.

Aunque su última película no ha sido un hit, su calva sí lo es: 34,200 búsquedas anuales relacionadas con "The Rock sexy" lo confirman.

Moraleja: cuando hay confianza (y bíceps), no hace falta champú.

3. Shaquille O´Neal: el gigante con la voz más sexy

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/shutterstock2524103001-f10e7a58.jpg

El exjugador de la NBA Shaquille O´Neal se cuela en este podio, subiendo del noveno al tercer lugar.

Con sus 2.16 metros de altura, es el más imponente del ranking, pero su mayor atractivo está en la voz: obtuvo la máxima puntuación, 9.95/10. Además, su buena reputación mediática (7.8/10) lo consolida como uno de los calvos más deseados del año.

Su fórmula: humor, seguridad y una presencia que llena cualquier habitación.

4. Kelly Slater: el surfista zen

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/kelly-slater-portrait-e3061fc2.jpg

El once veces campeón mundial de surf Kelly Slater demuestra que el encanto también fluye sin cabello.

Con 72 % de brillo craneal y una proporción áurea del 71 %, el estadounidense conquista tanto dentro como fuera del agua. Mide apenas 1.75 metros, pero compensa con una serenidad y una energía que enamoran.

Su estilo relajado confirma que la confianza natural siempre flota.

5. Terry Crews: energía, sonrisa y brillo perfecto

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/220px-terrycrewsbygageskidmore2-d8c6daec.jpg

Actor, presentador y exjugador de la NFL, Terry Crews cierra el top cinco con una combinación explosiva: carisma, físico y una calva de 72 % de brillo.

Además, su sonrisa y buen humor son tan magnéticos como sus músculos: 9,500 búsquedas anuales de "sin camiseta" no dejan lugar a dudas.

El secreto de Crews: entrenar tanto el cuerpo como la buena vibra.

6. Jason Statham: el calvo que redefine la masculinidad

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/lionsgate-dates-jason-statham-action-thriller-mutiny-v0-4czphqigrnnz-vvqdvth0v7bwiidwpeoynuqxaiqww-81dc14cd.jpg

Se ha ganado el título de héroe de acción calvo por excelencia. Desde golpear villanos en El Transportador hasta correr en las películas de Rápidos y Furiosos, su cabeza rapada combinada con barba descuidada lo ha convertido en un ícono de estilo y fuerza.

Una prueba más de que calvo + barba = tipo duro atemporal de Hollywood.

7. Zinedine Zidane: la elegancia calva del fútbol

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/zinedine-zidane-2025-09-82a8c37a05e13faa8fea19b9f09ba9b5-1200x675-a332347f.jpg

Transformó la calvicie en una marca registrada del estilo futbolístico. En el campo, su cabeza brillaba casi tanto como su talento: goles, asistencias y una presencia que imponía respeto sin necesidad de palabras.

Hoy sigue siendo uno de los grandes embajadores de la calvicie con orgullo. Lo mejor de todo: la lleva con elegancia, carisma y ese toque de humor que solo un verdadero icono puede permitirse.

8. Freddie Ljungberg: del campo a la pasarela

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/freddie-ljungberg-with-nibes-award-winning-s2125-air-source-heat-pump-9a83d6b8.jpeg

Exfutbolista sueco y estrella del Arsenal durante nueve años, no solo conquistó a los fanáticos del fútbol, sino también al mundo de la moda. Protagonizó una de las campañas más icónicas de Calvin Klein, demostrando que la calvicie también puede ser sinónimo de estilo.

Su historia con la cabeza rapada es curiosa: se cortó el cabello tras perder un partido y, al día siguiente, la marca de cuidado capilar con la que trabajaba lo despidió. Pero a Ljungberg le encantó el look y desde entonces lo lleva con confianza y actitud, convirtiéndose en un icono de estilo atemporal.

Otros calvos destacados Vin Diesel , que fue líder en 2022, baja hasta el décimo puesto. Su sonrisa (4.98/10) y su estatura (1.70 m) lo alejaron del trono.

Jeff Bezos demuestra que el dinero no lo es todo: pese a tener 48,000 búsquedas anuales relacionadas con "sexy" y "sin camiseta", ocupa apenas el puesto 41.

En cambio, Danny DeVito se lleva un aplauso: debuta en el sexto lugar con una luminosidad craneal del 72 % y un carisma que, a sus 79 años, sigue intacto.

El comediante británico Harry Hill logra otro récord curioso: el brillo craneal más alto del año (82 %), posicionándose como el hombre más resplandeciente del ranking.

La calvicie ya no se esconde, se celebra

El estudio de Reboot Online deja claro que desde príncipes hasta surfistas, los hombres sin pelo se han consolidado como iconos de estilo, seguridad y autenticidad.

Porque, al final, lo que realmente conquista no es el cabello -ni su ausencia-, sino la manera en que se lleva la cabeza en alto.