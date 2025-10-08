Señales que no debes pasar por alto para detectar el cáncer a tiempo

Escucha a tu cuerpo: algunos síntomas podrían alertarte sobre un cáncer temprano. ( SHUTTERSTOCK )

El cáncer no siempre da la cara de inmediato. A veces se manifiesta con pistas sutiles: un cansancio persistente, una tos que no se va o un cambio en la piel que no parece importante.

Sin embargo, prestar atención a estos pequeños avisos puede marcar una gran diferencia. Detectarlo a tiempo no solo mejora las posibilidades de éxito del tratamiento, sino que también puede salvar vidas.

En las Américas, el cáncer representa una de las mayores amenazas para la salud pública, solo superada por las enfermedades cardiovasculares.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2022 se registraron más de 4.2 millones de nuevos casos en la región, y se prevé que esta cifra aumente un 60% para 2045, alcanzando los 6.7 millones de diagnósticos.

Ese mismo año, el cáncer provocó 1.4 millones de muertes, casi la mitad en personas menores de 70 años.

Estos números no son solo estadísticas: detrás de cada uno hay historias, familias y vidas que pudieron cambiar con un diagnóstico más temprano.

¿Qué tipos de cáncer son más comunes?

Entre los hombres, los cánceres más frecuentes son el de próstata (21.8%), pulmón (8.6%), colorrectal (7.7%) y vejiga (4.5%).

En las mujeres, predominan el cáncer de mama (26.1%), pulmón (8.5%), colorrectal (7.9%) y útero (5.4%).

Cuando se trata de mortalidad, los datos también reflejan una realidad preocupante:

En hombres , los cánceres que más muertes causan son los de pulmón (17.5%) , próstata (13.3%) , colorrectal (9.6%) y páncreas (6.4%) .

, los que más muertes causan son los de , , y . En mujeres, los más mortales son los de pulmón (16.5%), mama (15.7%), colorrectal (9.6%) y páncreas (6.6%).

La importancia de la detección temprana

Hoy en día, la ciencia y la medicina permiten detectar muchos tipos de cáncer antes de que presenten síntomas graves.

Existen pruebas diagnósticas específicas -como mamografías, colonoscopías o análisis de PSA- que ayudan a identificar el cáncer en etapas tempranas, cuando las probabilidades de tratamiento exitoso son mayores.

Por eso, más allá de los chequeos rutinarios, escuchar al cuerpo y actuar ante cualquier cambio persistente o inusual es clave.

Señales de advertencia en mujeres

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/shutterstock2112532721-3bf2bb92.jpg

Algunos cánceres afectan exclusivamente a las mujeres o son más frecuentes en ellas, como los de mama, cuello uterino y endometrio. Reconocer las señales puede marcar la diferencia.

1. Cambios en los senos

El cáncer de mama suele manifestarse a través de alteraciones visibles o palpables en el tejido mamario. Por eso, conocer bien el aspecto y la textura natural de los senos es esencial.

Presta atención a:

Hoyuelos o arrugas en la piel del seno o el pezón.

Secreción no habitual del pezón.

Enrojecimiento, inflamación o sensibilidad en la piel.

Cambios en el tamaño o la forma del seno.

2. Sangrado vaginal fuera del periodo El sangrado o manchado entre menstruaciones puede ser una señal de alerta, especialmente si los ciclos suelen ser regulares. En mujeres que ya pasaron la menopausia, cualquier sangrado vaginal debe considerarse motivo de consulta médica inmediata. Aunque este síntoma no siempre se relaciona con cáncer -puede deberse a anticonceptivos, estrés o alteraciones hormonales-, el sangrado acompañado de fiebre, dolor abdominal, fatiga o mareos requiere atención sin demora. Señales de advertencia en hombres https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/shutterstock2485979707-79adcb72.jpg En los hombres, ciertos tipos de cáncer presentan síntomas más específicos. Estar atentos a los cambios corporales es fundamental. 1. Bultos testiculares Aunque el cáncer testicular es poco común, su incidencia está en aumento. Un bulto duro e indoloro en uno de los testículos puede ser una señal de advertencia. También pueden aparecer: Dolor o sensación de pesadez en el escroto.

Hinchazón testicular.

Dolor sordo en la ingle, el abdomen o la parte baja de la espalda. La detección temprana, a través del autoexamen o una revisión médica, es clave para un tratamiento exitoso. 2. Cambios en los hábitos intestinales Un cambio persistente en el ritmo intestinal —estreñimiento, diarrea frecuente o dolor abdominal constante— puede estar relacionado con el cáncer colorrectal. Otras señales incluyen: Pérdida de peso sin causa aparente.

sin causa aparente. Cansancio extremo.



Anemia. Exceso de gases o sensación de hinchazón. Si los síntomas persisten por más de unas semanas, es momento de acudir al médico. 3. Sangrado rectal La presencia de sangre en las heces o un cambio en su color (más oscuro de lo habitual) puede indicar un sangrado interno. Aunque a menudo se debe a hemorroides o úlceras, no debe ignorarse, ya que también puede ser un signo temprano de cáncer colorrectal. La recomendación es clara: ante cualquier sangrado, se debe consultar a un especialista. 4. Cambios urinarios Tanto el cáncer de próstata como el de vejiga pueden alterar los hábitos urinarios. Algunos síntomas a tener en cuenta son:

Dificultad para comenzar o detener la micción.

Necesidad frecuente de orinar, especialmente por la noche.

Dificultad para vaciar completamente la vejiga.

Pérdida involuntaria de orina.

Presencia de sangre en la orina. Un chequeo urológico regular puede ayudar a detectar estos problemas antes de que avancen. Cuándo acudir al médico No todos los síntomas mencionados significan que exista cáncer, pero la persistencia o combinación de varios debe motivar una visita médica. El diagnóstico temprano aumenta considerablemente las posibilidades de curación y reduce la necesidad de tratamientos agresivos. Además, las pruebas de detección -como la mamografía, la colonoscopía o el antígeno prostático (PSA)- son herramientas accesibles y efectivas que permiten detectar el cáncer incluso antes de que aparezcan síntomas. La prevención empieza con la información Llevar un estilo de vida saludable, mantener una alimentación balanceada, hacer ejercicio regularmente y evitar el consumo de tabaco o alcohol en exceso, son hábitos que ayudan a reducir el riesgo. Pero igual de importante es acudir a revisiones médicas periódicas y conocer las señales que el cuerpo envía. El cáncer no siempre se puede prevenir, pero sí puede detectarse a tiempo, y eso puede hacer toda la diferencia. No esperes a sentirte mal para hacerte un chequeo. Escucha tu cuerpo, mantén tus controles al día y, ante cualquier duda, consulta con un profesional de la salud. La detección temprana sigue siendo la mejor defensa frente al cáncer.

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.

Si notas alguno de estos, consulta a tu médico. La Sociedad Americana delrecomienda que las mujeres de 40 años o más se realicen, ya que permiten detectar cambios antes de que sean perceptibles al tacto.