×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Mes de la Pasta
Mes de la Pasta

Octubre es el Mes de la Pasta: proponemos cuatro recetas para celebrarla

Este plato es una herencia gastronómica internacional que lo hemos hecho nuestro, de múltiples formas

  • Mayra Pérez Castillo - Twitter
  • Mayra Pérez Castillo - Facebook
Expandir imagen
Octubre es el Mes de la Pasta: proponemos cuatro recetas para celebrarla
La pasta es un alimento que une culturas. (PEXELS)

En República Dominicana hay platos que representan las reuniones sin formalismos. Entre ellos está el locrio y las pastas, especialmente los "rojos".

Pero qué se sabe de este último, que cada octubre, el mundo celebra su ingrediente principal. Desde las tradicionales trattorias italianas hasta los restaurantes de fusión contemporánea, este ingrediente se ha convertido en sinónimo de hogar, cultura y creatividad culinaria.

Es que es un plato versátil, que da riendas sueltas a hacer mezclas como la imaginación lo indique.

El Mes de la Pasta

Fue instituido por la International Pasta Organisation (IPO), con su punto culminante el 25 de octubre, con el Día Mundial de la Pasta. Lo que busca es rendir homenaje a uno de los platos más universales del planeta y promover una alimentación saludable y sostenible.

Por otro lado, es necesario destacar que, pese a que Italia tiene la gloria en este ingrediente, algunos escritos indican que los chinos fueron los pioneros, al hacer fideos a base de mijos, hace más de 4 mil años... sea quien sea, quien la haya inventado ¡bendito sea, por su exquisito invento!

Es un buen pretexto para las reuniones con seres queridos.A continuación dejamos cuatro platos de inspiración, comenzando por el gran clásico dominicano:

Espaguetis rojos con salami (RD)

Expandir imagen
Infografía
Le puedes agregar maíz o cualquier otro ingrediente de tu preferencia. (NESTLÉ)

Ingredientes:

  • 1 Libra de espaguetis hervidos con sal
  • 2 Dientes de ajo majados
  • ½ Taza de cebolla desmenuzar
  • 2 tazas de salami cortados en cuadrito
  • 2 Sobres de Caldo en Polvo 
  • ½ Taza de ají cubanela picadito
  • ½ Cucharadita de orégano
  • 2 Cucharadas de aceitunas y alcaparras picaditas
  • 1 Taza de agua caliente
  • ¼ Taza de queso parmesano rallado
  • 1 taza de salsa de tomate

Preparación

En la mantequilla sofríe por tres minutos, el ajo, la cebolla, el salami el ají, el orégano, caldo de pollo y salsa.

Vierte el agua, cocina por 3 minutos, añade la pasta, mezcla bien, retira del fuego y sirve con el queso parmesano por encima.

Espagueti a la carbonara (Italia)

Expandir imagen
Infografía
Es un plato fácil y delicioso. (EL MUNDO)

Ingredientes:

  • 1 libra de espaguetis
  • 1/4 de  panceta
  • 3 yemas + 1 huevo
  • 1 taza de queso pecorino rallado
  • Pimienta negra recién molida

Preparación:
Cocina la pasta en agua con sal. En una sartén, dora la panceta hasta que quede crujiente. Mezcla las yemas, el huevo y el queso. Al escurrir la pasta, agrégala a la panceta caliente y retira del fuego. Añade la mezcla de huevos y queso, remueve rápido y sirve con pimienta al gusto.

Fettuccine con salsa de aguacate y limón  (moderna y ligera)

Expandir imagen
Infografía
Es un plato que podría ser raro y también una buena opción para celebrar esta fecha. (NUTRIUM.COM)

Ingredientes:

  • 1/2 libra de fettuccine
  • 1 aguacate maduro
  • Jugo de 1 limón
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal, pimienta y hojas de albahaca

Preparación:
Licúa el aguacate con el limón, ajo, aceite, sal y pimienta. Mezcla con la pasta recién cocida y decora con albahaca fresca. Ideal para los días calurosos.

Pasta al ajillo con camarones (esencia latina)

Expandir imagen
Infografía
Es la combinación perfecta entre quienes les gustan los frutos del mar y las pastas. (NESTLÉ)

Ingredientes:

  • 3/4 libras de linguine
  • 250 g de camarones limpios
  • 4 dientes de ajo picados
  • 1 cucharadita de ají o chile seco
  • Aceite de oliva y perejil picado

Preparación:
Sofríe el ajo y el ají en aceite. Añade los camarones hasta dorar. Incorpora la pasta al dente, mezcla bien y espolvorea con perejil. Un toque picante para paladares aventureros.

RELACIONADAS

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.