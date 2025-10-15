Barceló Bávaro Grand Resort celebra la décima edición de su Culinary Week 2025

Durante siete días, los asistentes al Culinary Week 2025 disfrutarán de un recorrido por diversas cocinas del mundo, incluyendo la italiana, española, mexicana, internacional, francesa, mediterránea y caribeña ( FUENTE EXTERNA )

El Barceló Bávaro Grand Resort dio inicio a la 10.ª edición de su reconocida Culinary Week 2025, un festival gastronómico que se desarrollará hasta el 19 de octubre en las instalaciones del complejo. El evento ofrece cenas temáticas de alto nivel culinario y experiencias gourmet únicas, que reúnen a destacados chefs nacionales e internacionales.

Durante siete días, los asistentes disfrutarán de un recorrido por diversas cocinas del mundo, incluyendo la italiana, española, mexicana, internacional, francesa, mediterránea y caribeña, a través de un programa que integra el talento y la creatividad de ocho prestigiosos chefs.

Zarina Montalvo, directora comercial de Barceló Bávaro Grand Resort, destacó la relevancia de esta décima edición al afirmar que "esta celebración culinaria es un punto de encuentro entre talento, cultura y pasión por el buen vivir. A lo largo de los años, Culinary Week se ha consolidado como una plataforma para descubrir sabores, técnicas y tradiciones de distintas partes del mundo, posicionándose como una cita imperdible para quienes disfrutan de la alta cocina".

La apertura del evento se realizó con un cóctel especial, donde se presentó el programa oficial ante huéspedes, amantes de la gastronomía, ejecutivos de la cadena, invitados especiales, personalidades del sector turístico y expertos culinarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/whatsapp-image-2025-10-15-at-121310-pm-8e34cfe7.jpeg Ejecutivos del Barceló Bávaro Grand Resort junto aprestigiosos chefs participantes, durante el coctel de apertura delCulinary Week 2025. (FUENTE EXTERNA)

Programa de cenas temáticas

Lunes 13 de octubre

La semana abre con una cena inspirada en los sabores ancestrales de México , a cargo de los chefs Óscar Orbe y Claudia Fabián, del restaurante Ándale.

Martes 14 de octubre

El chef Gabriel Occelli , de SBG Punta Cana, presentará un menú que resaltará la riqueza de la gastronomía mediterránea.

Miércoles 15 de octubre

El chef Liberato De Simone , del restaurante Dolce Italia, deleitará a los amantes de la cocina italiana con un menú auténtico que rinde homenaje a las tradiciones culinarias de Italia.

Jueves 16 de octubre – Cena a 8 manos

Una noche especial preparada por el talento interno del Grupo Barceló , con los chefs Hilario Martínez, Roberto de la Cruz, Ondry Reyes y Wilson Perdomo, en representación de Barceló Bávaro Grand Resort, Occidental Caribe y Occidental Punta Cana.

Viernes 17 de octubre

El chef José Lombardero , del restaurante Espacio Sukaldeko , transportará a los comensales a Francia con una refinada cena temática inspirada en la alta cocina francesa.

Sábado 18 de octubre

El chef Alejandro Abreu , del restaurante El Mesón de la Cava, presentará un menú inspirado en lo mejor de la cocina internacional contemporánea.

Domingo 19 de octubre – Cena de clausura

La semana gastronómica concluirá con los sabores de España , de la mano del chef Francis Peña , del restaurante El Gallego, quien rendirá homenaje a la riqueza culinaria ibérica.

La Culinary Week 2025 está dirigida tanto a huéspedes del resort como al público local que busca vivir una experiencia gastronómica de primer nivel.

El complejo ofrece paquetes especiales de hospedaje para quienes deseen combinar descanso, entretenimiento y alta cocina. Además, los clientes de la categoría Premium Level disfrutarán de beneficios exclusivos durante todo el evento.