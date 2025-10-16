Servir-D realizará conferencia sobre voluntariado corporativo y violencia de género

La conferencia contará con la participación de Soraya Lara Caba y Luis Vergés Guzmán. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio de Voluntariado Ignaciano de la República Dominicana (Servir-D) anunció la conferencia y taller Voluntariado corporativo al servicio de una sociedad libre de violencia contra la mujer, un evento que busca sensibilizar e involucrar al sector empresarial y social en la prevención de la violencia de género a través del voluntariado.

La jornada tendrá lugar el próximo martes 4 de noviembre en el Gran Salón del Hotel Sheraton y reunirá a expertos nacionales, profesionales del área de responsabilidad social y líderes comunitarios comprometidos con la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.

Una mirada profunda desde la experiencia

El evento iniciará con la conferencia central “Voluntariado corporativo al servicio de una sociedad libre de violencia contra la mujer”.

Contará con la participación de la doctora Soraya Lara Caba, presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam), y del doctor Luis Vergés Guzmán, presidente fundador del Centro Profesional Psicólogos Unidos, Inc., y director del Centro Psicológico Bienestar Familiar.

Ambos especialistas ofrecerán un análisis sobre la situación actual de la violencia contra la mujer en el país y reflexionarán sobre el papel del voluntariado corporativo como herramienta de transformación social, destacando la necesidad de integrar la prevención de la violencia en los programas de responsabilidad social empresarial.

Un taller para transformar intenciones en acciones

Durante la tarde, los participantes podrán sumarse al taller Diseño de un programa de voluntariado corporativo transformador, facilitado por Berenice Méndez, especialista en Comunicación Corporativa y Sostenibilidad.

Esta sesión ofrecerá herramientas prácticas y estrategias aplicables para el diseño de iniciativas de voluntariado que no solo beneficien a las comunidades, sino que también fortalezcan la cultura organizacional y el compromiso social de las empresas.

La actividad está dirigida a representantes del sector empresarial, organizaciones sin fines de lucro, instituciones académicas y líderes comunitarios interesados en impulsar una cultura de voluntariado basada en los principios de equidad, inclusión y derechos humanos, con un enfoque particular en la protección y empoderamiento de la mujer.

Detalles e inscripciones

El costo de participación es de 2,000 pesos, e incluye desayuno y materiales. Para más información o para reservar su cupo, los interesados pueden comunicarse al 809-535-2977 o escribir al correo electrónico servird@gmail.com.

Te puede interesar Conferencia de SERVIR-D tratará el impacto del voluntariado en las empresas y sus colaboradores