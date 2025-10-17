Cuando el cáncer de mama se va, pero el miedo se queda

Sentir miedo a la recaída es completamente normal. ( FUENTE EXTERNA )

Para muchos pacientes de cáncer de mama, el proceso de recuperación no termina cuando finalizan las sesiones de tratamiento. Aun después de superar la enfermedad, el miedo a la recaída persiste como una secuela emocional, capaz de convertirse en un obstáculo que impide disfrutar de la vida plenamente y avanzar hacia la normalidad.

Según Nicole Lluberes, psicóloga de @mentalmenterd, más de la mitad de los sobrevivientes de cáncer de mama reportan sentir temor a que regrese, especialmente durante los primeros años después del tratamiento.

"Es una reacción comprensible. El cuerpo fue escenario de una batalla, y volver a confiar en él puede tomar tiempo", explica la experta. Este miedo a la recaída se ha convertido en uno de los mayores desafíos emocionales para quienes han superado el cáncer.

La terapeuta de pareja añade que, durante el proceso oncológico, toda la atención se centra en los médicos, el tratamiento y las decisiones clínicas. Sin embargo, una vez finalizado el tratamiento, muchas pacientes se enfrentan a nuevas preocupaciones, algunas veces sin el apoyo adecuado.

"El miedo, aunque natural después de una experiencia tan intensa, puede volverse problemático cuando se convierte en algo constante, que invade los pensamientos y te impide disfrutar de la vida cotidiana", aclara.

Cuando el miedo afecta la calidad de vida

Sentir miedo a la recaída es completamente normal y, en algunos casos, incluso puede ser útil. "El temor en niveles bajos motiva a las personas a mantener sus citas médicas, cuidar su alimentación y adoptar hábitos saludables", señala Lluberes.

Pero cuando este miedo se intensifica y empieza a dominar la vida de la persona, puede tener un impacto negativo en su bienestar emocional.

La psicóloga describe cómo el miedo puede convertirse en algo más que una simple preocupación. "Cuando el miedo empieza a ocupar demasiado espacio en tu vida y a dirigir la manera en que vives, es momento de buscar apoyo psicológico", asegura.

En estos casos, la terapia es fundamental para ayudar a resignificar la experiencia del cáncer, recuperar la confianza en el cuerpo y crear una nueva narrativa de vida que no esté dominada por el temor.

El entorno importa

El entorno social juega un papel clave en cómo los sobrevivientes de cáncer de mama gestionan el miedo a la recaída.

La psicóloga subraya la importancia de una red de apoyo que incluya a la familia, amigos, pareja o compañeros de trabajo.

"El apoyo emocional es esencial, pero no se trata solo de dar ánimos. Se trata de estar presente de forma auténtica: escuchar sin juzgar, validar las emociones y acompañar al paciente en su proceso", dice.

La presencia de personas cercanas, que entienden las preocupaciones del paciente, ayuda a reducir la ansiedad y disminuir la sensación de soledad. Incluso pequeños gestos de apoyo, como un mensaje de cariño o flexibilidad en el trabajo, pueden marcar una gran diferencia en el bienestar emocional del paciente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/mujer-madura-sonriente-sentada-con-su-madre-en-el-alfeizar-de-la-ventana-1-1332ccec.jpg

Aprender a convivir con el miedo

Vivir sin miedo después de superar el cáncer de mama puede no ser realista, pero sí es posible aprender a convivir con ese temor sin que llegue a controlar la vida del paciente.

"El miedo puede convertirse en una fuente de fortaleza cuando la persona aprende a cuidarse, confiar y vivir con propósito", señala Lluberes.

Agrega que, a través del acompañamiento terapéutico y el autocuidado, el miedo puede ser reconfigurado, permitiendo a los pacientes reinterpretar su vida y vivirla de manera plena. "Superar el cáncer de mama es empezar a escribir una nueva historia donde el miedo no es protagonista", sostiene.

La psicóloga comparte consejos prácticos para ayudar a los sobrevivientes a manejar el miedo y recuperar el bienestar emocional:

Permítete sentir . No reprimas el miedo. Reconózcalo como parte natural de tu historia .

. No reprimas el miedo. Reconózcalo como de . Habla sobre ello . Compartir tus pensamientos con un profesional de la salud o un grupo de apoyo puede aliviar la carga emocional .

. Compartir tus pensamientos con un profesional de la o un puede aliviar la carga . Vuelve al cuerpo desde el cuidado. Ejercicios suaves, meditación o yoga te ayudan a reconectar con tu cuerpo de una forma saludable.

desde el cuidado. Ejercicios suaves, o te ayudan a reconectar con tu cuerpo de una forma saludable. Evita la sobreinformación. Buscar constantemente datos sobre recaídas puede incrementar la ansiedad.

Cuida el equilibrio en tu vida. Nutre no solo tu salud física , sino también la espiritual, emocional , relacional y laboral.

, sino también la espiritual, , relacional y laboral. Vive en el aquí y en el ahora. Presta atención al momento presente y reconéctate con lo que te hace sentir vivo.

Desde el punto de vista médico

El doctor Francis Aquino, ginecólogo y oncólogo obstetra de Médico Express, explica que el riesgo de recurrencia tras el tratamiento del cáncer de mama varía dependiendo de las características específicas de cada paciente, como el tipo y estadio, así como el tratamiento recibido.

"En general, la mayoría de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama no experimentan una recaída. Para cánceres en estadio temprano (I o II), hay hasta un 95 % de probabilidades de que no regrese", refiere.

Este dato es alentador, ya que con los tratamientos modernos, el riesgo de recurrencia puede reducirse a un rango que va del 3 % al 15 % en los primeros 10 años para los casos tratados de manera integral.

Sin embargo, ciertos tipos de cáncer, como el triple negativo, que es más agresivo, aumentan el riesgo de recaída.

"En cánceres como el triple negativo en estadio temprano, el riesgo de recurrencia puede llegar hasta el 40%", comenta el galeno.

Aquino resalta que el riesgo de recaída está influenciado por diversos factores.

"El tamaño y estadio del tumor, la afectación de los ganglios linfáticos, el estado de los receptores hormonales y la presencia de mutaciones genéticas son algunos de los factores determinantes. Además, la edad al momento del diagnóstico y el tipo de tratamiento recibido también influyen significativamente", aclara.

¿Cómo detectar señales tempranas de una recaída?

El oncólogo señala que existen varios síntomas que podrían indicar una recaída, dependiendo del tipo de recurrencia. "Los síntomas de recurrencia pueden variar según si es local, regional o distante (metástasis)", explica. Algunos de los signos más comunes incluyen:

Recurrencia local: un bulto nuevo o área de endurecimiento irregular en la mama o cerca de la cicatriz de cirugía.

o área de endurecimiento irregular en la mama o cerca de la cicatriz de cirugía. Recurrencia regional: hinchazón en los ganglios linfáticos cercanos, debajo del brazo o cerca de la clavícula.

cercanos, debajo del brazo o cerca de la clavícula. Recurrencia distante: si el cáncer se ha diseminado a otros órganos, los síntomas dependerán del órgano afectado, como huesos, hígado, pulmones o cerebro.

El especialista enfatiza la importancia de realizarse revisiones médicas regulares, como mamografías y otros exámenes de seguimiento.

"Aunque no todos los cambios físicos son necesariamente indicativos de cáncer, un monitoreo constante permite una respuesta más rápida ante cualquier irregularidad", sostiene.

Te puede interesar Un tratamiento experimental logró que el tipo de cáncer de mama más agresivo desapareciera