Tal Ben-Shahar, referente en liderazgo positivo, viene a República Dominicana
Tal Ben-Shahar, considerado como el principal referente global en el campo del liderazgo positivo, visitará por primera vez la República Dominicana e impartirá una conferencia magistral sobre liderazgo positivo.
El reconocido académico, investigador, consultor, autor y conferencista ha transformado la manera en que líderes alrededor del mundo practican su liderazgo y entienden el impacto estratégico del bienestar y la felicidad en las organizaciones.
Su estilo cercano y humano, combinado con rigurosidad académica, evidencia científica y ejemplos prácticos, conecta con líderes organizacionales de todos los sectores.
Graduado con honores en Filosofía y Psicología en Harvard, donde también obtuvo su doctorado en Comportamiento Organizacional, Ben-Shahar creó dos de los cursos más populares en toda la historia de esta emblemática universidad:
- Psicología del liderazgo y Psicología positiva.
- Sus libros The Joy of Leadership, Happiness Studies, Happier No Matter What, Short Cuts to Happiness, Choose the Life You Want, Being Happy, Even Happier, The Pursuit of Perfect y Happier aportan marcos de referencia innovadores para integrar la psicología positiva en la vida personal, el liderazgo y las organizaciones.
En el contexto empresarial actual marcado por la incertidumbre, la disrupción tecnológica y la competencia por el talento, la evidencia científica es contundente: las organizaciones que implementan el liderazgo positivo alcanzan mayores niveles de productividad, creatividad, innovación y resultados financieros sostenibles.
El próximo 22 de octubre, en The Fall Conference 2025 de Intras, firma líder en formación directiva, el Dr. Ben-Shahar dictará su conferencia "Organizaciones y Equipos Felices = Resultados Extraordinarios". En esta, demostrará cómo el liderazgo positivo constituye un activo estratégico con impacto directo en el clima, el desempeño y la rentabilidad organizacionales
Los participantes aprenderán las mejores prácticas de liderazgo positivo para potenciar la motivación y la resiliencia en sus equipos, estrategias concretas para diseñar culturas organizacionales que reduzcan el burnout y fortalezcan la lealtad y el rol de los rituales diarios en la creación de cambios sostenibles.
Preguntas críticas
Asimismo, Ben-Shahar proporcionará respuestas a preguntas críticas como:
- ¿Qué acciones puede tomar un líder para crear equipos más resilientes y comprometidos?
- ¿Cómo conectar la satisfacción personal de los colaboradores con los objetivos del negocio?
- ¿Cómo diseñar culturas que reduzcan la rotación, aumenten la innovación y fortalezcan la lealtad?
- ¿De qué manera puede el liderazgo positivo convertirse en un factor diferencial frente a la competencia?
Ney Díaz, CEO de Intras, destacó: "Hoy más que nunca se requiere de líderes que cultiven entornos donde las personas prosperen, pero, sobre todo, donde sean felices. La pregunta ya no es si el bienestar y la felicidad tienen un rol clave en los equipos y las organizaciones, sino cómo convertir esas condiciones en una ventaja competitiva permanente y sostenible".
En The Fall Conference, Tal Ben-Shahar compartirá las claves para rediseñar el liderazgo y la estrategia desde nuestro recurso más poderoso: la capacidad de crear organizaciones donde las personas y los resultados se potencien simultáneamente.