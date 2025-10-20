Invaluable 2025, un congreso que busca fortalecer el alma femenina

La incertidumbre es un gran mal que nos sacude en tiempos actuales. Sobre todo a las mujeres que, en ocasiones sin pretenderlo, nos vemos envueltan en el afán de controlarlo todo.

En este contexto se desarrollará el congreso Invaluable 2025, que organiza el ministerio cristiano Preciosas de Dios, bajo el lema “Ella se ríe sin temor al futuro”, un espacio diseñado para fortalecer el alma femenina y enseñar a mirar el porvenir sin miedo, aun en medio de las crisis personales, familiares y sociales.

La esencia de este evento, que se llevará a cabo los días viernes 24 y sábado 25 de octubre en el salón La Fiesta del hotel Renaissance Jaragua, está inspirada en Proverbios 31:25.

La pastora Nina Peguero y la conferencista Yolanda Martínez, líderes de esta iniciativa, expresaron sobre el propósito del encuentro: un espacio diseñado para fortalecer el alma femenina, renovar la fe y enseñar a mirar el porvenir sin miedo, aun en medio de las crisis personales, familiares y sociales.

“Las mujeres estamos enfermas de exceso de futuro”, reflexiona Peguero. “Queremos controlarlo todo y eso nos roba la paz. Este congreso busca que aprendamos a confiar en Dios, a reírnos sin temor, sabiendo que el único que tiene el control es Él”.

Un encuentro de dos días

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/21/invaluable3-6fa4b842.jpg Una actividad dedicada a la mujer. (FUENTE EXTERNA)

El congreso se desarrollará en dos jornadas: el viernes 24 de octubre, de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche, y el sábado 25, desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

Ambos días contarán con conferencias plenarias, talleres temáticos y momentos de adoración, donde la música y la palabra se unen para ofrecer una experiencia transformadora.

Entre los talleres, las asistentes podrán elegir según sus intereses:

Cómo edificar la casa con sabiduría (para madres y esposas ).

con sabiduría (para ). Conociéndome para conocerlo (para solteras ).

Manejo del duelo y pérdidas , impartido por Yolanda Martínez .

Reinventarme y emprender, enfocado en mujeres que buscan nuevos comienzos.

“Queremos que cada mujer se lleve herramientas prácticas para sanar, crecer y vivir en plenitud”, explica Martínez. “La fe no es algo abstracto; es confianza en Dios y en sus planes, incluso cuando el futuro parece incierto”.

La firmeza de tiempos líquidos

Durante la conversación, las organizadoras reconocen que 2025 ha sido un año “atípico”, cargado de cambios, ansiedad y retos globales.

“Vivimos un momento líquido de la humanidad”, afirma Peguero. “Todo se mueve, nada parece estable. Pero precisamente en medio de eso necesitamos una roca firme, y esa roca es Dios”.

La fe, dicen, se ha convertido en un antídoto contra el miedo y la ansiedad que afectan a tantas mujeres.



Martínez, quien perdió a su hija hace dos años, compartió su testimonio de dolor y restauración: “Yo no podía pensar en el futuro, me quitaba el sueño. Pero el Señor me dio la paz y las personas correctas que me acompañaron. Solo Dios puede dar esa fortaleza para volver a vivir”.

Un congreso con propósito social

El ministerio Preciosas de Dios, que cumple 15 años de labor, ha extendido su misión más allá de los encuentros espirituales.

A través de la Fundación Mireya Camilo, creada en honor a la madre de la pastora Peguero, apoyan a mujeres en situación de vulnerabilidad, visitan cárceles, hogares de acogida y desarrollan programas de ayuda comunitaria.

“Este congreso también tiene un propósito solidario”, señala Peguero. “Los fondos recaudados ayudan a sostener la fundación y a seguir acompañando a mujeres que necesitan esperanza y recursos para salir adelante”.