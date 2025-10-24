Siete restaurantes para rendir tributo a la pasta en República Dominicana

Cualquier día mejora con un buen plato de pasta. ( SHUTTERSTOCK )

Mañana, 25 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Pasta, y no hay mejor excusa para saborear ese plato que nunca falla, ya sea en una cita romántica, una cena entre amigos o un domingo en familia.

Desde Santo Domingo hasta Las Terrenas, te proponemos siete rincones donde la pasta se convierte en arte, cada uno con su propio encanto y sabor italiano.

1. Il Cappuccino (SD)

Pasta casera, hecha desde cero y siempre fresca. Así define su filosofía este clásico de la capital, donde el chef ejecutivo Franco Franzin ha mantenido la excelencia por más de tres décadas.

Su menú es atemporal: recetas simples pero rebosantes de sabor, como la pasta al Aglio e Olio con Peperoncino o el Maccheroni Miramare, una fusión entre el sabor del mar y la textura perfecta de la pasta artesanal.

Un pedacito de Italia donde todo sabe a tradición. @cappuccinord

2. Bottega Fratelli (SD)

La tercera generación de la familia detrás del icónico Vesuvio da vida a este espacio elegante, moderno y profundamente italiano.

Con el chef Giancarlo Bonarelli al mando, Bottega Fratelli ofrece una cocina que mezcla tradición y modernidad en igual medida.

Cada plato es una historia de sabores, desde el Tonnarelli al tartufo hasta su lasaña boloñesa con capas de ragú de res y salchicha italiana. Una muestra de cómo la herencia italiana se adapta a los nuevos tiempos. @bottegafratellird

3. La Cassina (SD)

Considerado por muchos el templo del fine dining en el país, La Cassina trasciende modas con una propuesta mediterránea de autor.

Los chefs Cristóbal Martos y Nelson de los Santos logran un equilibrio entre técnica, presentación y sabor.

Entre sus imprescindibles están el Philly Shrimp Ravioli y el Signature Frutti di Mare, una oda al mar con el sello de la casa. El destino ideal para celebrar la pasta con pasión. @lacassinard

4. Il Bacareto (SD)

Aquí la sencillez se convierte en arte. Su menú de pizarra cambia según la inspiración del chef, pero siempre conserva el alma de una trattoria del norte de Italia.

Prueba los Ravioli ai Gamberi o los Mezze Maniche Salsiccia Broccolini, elaborados con ingredientes de primera.

Un restaurante donde cada plato cuenta una historia. @ilbacareto

5. Il Pasticcio (Santiago)

Un clásico donde la calidad nunca ha decaído y la pasta o los canelones rellenos de ricotta y espinaca se convierten en protagonistas.

Además, su propietario italiano, Paolo, imprime en cada plato un espíritu acogedor que hace sentir a todos como en casa.

Con una decoración ecléctica, excelente carta de vinos y ambiente relajado, es perfecto para una cena sin pretensiones, pero llena de sabor.

Una parada obligada para los amantes de la auténtica cocina italiana. @ilpasticciord

6. Mamma Luisa (PC)

En una encantadora casita criolla convertida en trattoria, doña Luisa Patrovita y sus hijos sirven los sabores más auténticos de Italia con el cariño de una casa familiar.

Su Rigatoni con Funghi Porcini y su pasta al pesto resumen la esencia del lugar: platos sencillos, preparados con amor y respeto por los ingredientes. @trattoriamammaluisa

7.Tío Belo (Terrenas)

En el corazón de Las Terrenas, este spot rinde homenaje a Emilia-Romaña, la cuna de la pasta fresca.

Aquí, los tortellini, las pappardelle con setas y salchicha y la lasaña boloñesa se preparan a mano, como dicta la tradición.

Su ambiente es relajado, familiar y lleno de encanto, ideal para disfrutar sin apuro con el mar Caribe a solo unos pasos. @tiobelo22