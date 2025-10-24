Descubre cómo incorporar la piña a tu dieta y aprovechar todos sus beneficios

La piña no solo es deliciosa, también puedes aprovechar sus nutrientes y beneficios para la salud de manera práctica y divertida. ( SHUTTERSTOCK )

Si hay algo que nos hace pensar en verano, calor y frescura, es la piña. Pero más allá de su sabor dulce y jugoso, esta fruta tropical es una aliada silenciosa para nuestra salud. Desde problemas digestivos hasta la protección de nuestra piel, la piña guarda secretos que vale la pena conocer.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/shutterstock541256119-cd7227cc.jpg Desde problemas digestivos hasta la protección de nuestra piel, la piña guarda secretos que vale la pena conocer. (SHUTTERSTOCK)

Aunque la investigación sigue avanzando, los expertos coinciden en que la piña puede ayudar a controlar la presión arterial, mejorar los niveles de azúcar en sangre y, gracias a su fibra y agua, facilitar una digestión saludable.

Además, es fuente de bromelina, una enzima que no solo ayuda a digerir proteínas, sino que también puede reducir la inflamación y favorecer la cicatrización.

Nutrientes que cuentan





Solo una taza de piña fresca (unos 165 gramos) aporta alrededor de 99 calorías, 23 gramos de carbohidratos, 1.5 gramos de fibra y una buena dosis de vitamina C, esencial para fortalecer el sistema inmunológico y estimular la producción de colágeno, la proteína que mantiene nuestra piel firme y saludable.

También ofrece minerales como calcio, potasio y hierro, que contribuyen a mantenernos en equilibrio.

Beneficios que sorprenden

Protege la visión: la vitamina C actúa como antioxidante y ayuda a prevenir problemas relacionados con la edad, como la degeneración macular y las cataratas.

Cuida el corazón: estudios preliminares sugieren que la piña podría reducir el daño cardíaco provocado por el colesterol alto y la inflamación.

Aliada de la digestión: su fibra y bromelina facilitan el tránsito intestinal y disminuyen la inflamación del tracto digestivo.

Propiedades curativas y anticancerígenas: la bromelina también se ha vinculado con la reducción de hinchazón y hematomas, así como con la eliminación de células dañinas en estudios de laboratorio.

Eso sí, como todo en la vida, la moderación es clave. La piña contiene potasio, por lo que las personas con problemas renales o que toman ciertos medicamentos para el corazón deben consultar con un médico antes de incorporarla regularmente en su dieta.

Cómo disfrutarla sin límites

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/shutterstock1981839269-491fc72e.jpg Ensalada de pechuga de pollo a la parrilla con piña y aguacate. (SHUTTERSTOCK)

Incorporar la piña a tu rutina puede ser tan creativo como delicioso. Te damos algunas ideas:

Kebabs tropicales : Combina piña con camarones, pollo o carne y añade cebolla morada y tomates cherry.

: Combina con camarones, pollo o carne y añade y tomates cherry. Ensaladas refrescantes : Mezcla piña con fresas, mandarinas, uvas y un toque de coco rallado .

: Mezcla con fresas, mandarinas, uvas y un toque de . Jugos caseros : Nada como un jugo fresco recién exprimido, sin conservantes ni azúcares añadidos.

: Nada como un recién exprimido, ni azúcares añadidos. Salsas con personalidad: Una mezcla de piña, mango y jalapeño puede transformar tus tacos de pescado en una experiencia gourmet.

En definitiva, la piña no solo es sabrosa y refrescante, sino que también ofrece una gama de beneficios que pueden complementar un estilo de vida saludable.

Solo recuerda disfrutarla con conciencia y creatividad, y dejar que su sabor tropical llene tu día de energía y vitalidad.



