El talento del chef Jaime Rodríguez brillará en el Culinary Weekend Puntacana 2025

El chef colombiano Jaime Rodríguez traerá su propuesta del premiado restaurante Celele a la cuarta edición del Culinary Weekend Puntacana. ( FUENTE EXTERNA )

El próximo 21 y 22 de noviembre, Puntacana Resort & Club se convertirá en el epicentro de la alta cocina con la cuarta edición del Culinary Weekend Puntacana, un encuentro que rinde homenaje a la creatividad y la innovación gastronómica.

"Avant-garde Flavors"

Bajo el lema "Avant-garde Flavors", esta edición estará dedicada a los sabores vanguardistas y experimentales, y contará con un invitado de lujo: el chef colombiano Jaime Rodríguez, del célebre restaurante Celele.

Desde Cartagena, Celele ha conquistado el paladar internacional con su propuesta de cocina caribeña contemporánea, logrando un reconocimiento sin precedentes.

El restaurante ocupa el puesto #48 en la lista global The World´s 50 Best Restaurants y este año fue distinguido con el Sustainable Restaurant Award 2025, que lo acredita como el restaurante más sustentable del mundo.

Su creador, Jaime Rodríguez, es uno de los grandes referentes de la nueva cocina latinoamericana. En 2025 recibió tres cuchillos —el máximo reconocimiento— en The Best Chef Awards, reafirmando su lugar entre los cocineros más influyentes y visionarios del continente.

Jaime Rodríguez es uno de los grandes referentes de la nueva cocina latinoamericana.

La propuesta de Rodríguez es una mezcla entre arte y emoción. En su cocina, cada plato trasciende lo tradicional para transformarse en una experiencia sensorial: sabores que dialogan con la naturaleza, texturas inesperadas y técnicas de vanguardia que invitan al comensal a descubrir nuevas formas de disfrutar la gastronomía.



Inspirado por el entorno, la cultura y las emociones, el chef desarrolla un lenguaje culinario que fusiona innovación, sensibilidad y autenticidad caribeña.

Epicentro de la alta gastronomía

El Culinary Weekend Puntacana se ha consolidado como una cita imperdible para los amantes del buen comer. Año tras año, reúne a chefs de renombre internacional, muchos de ellos incluidos en la prestigiosa lista de los Latin America´s 50 Best Restaurants, quienes comparten su visión contemporánea a través de cenas temáticas, degustaciones y experiencias inmersivas.

En esta cuarta edición, el escenario será el elegante restaurante Bamboo, ubicado en Tortuga Bay Puntacana. Allí, entre sabores, aromas y maridajes sorprendentes, los asistentes podrán vivir una experiencia gastronómica exclusiva que celebra la creatividad culinaria latinoamericana en un entorno de lujo y hospitalidad dominicana.

Celele y la revolución del sabor caribeño Detrás del restaurante Celele, ubicado en Cartagena, hay una historia de pasión, investigación y respeto por el territorio. Desde hace ocho años, este proyecto ha redefinido lo que significa la cocina caribeña contemporánea, explorando los ingredientes, tradiciones y saberes de la región para transformarlos en experiencias culinarias llenas de identidad. Su propuesta nace del Caribe colombiano, pero habla un lenguaje universal: el del sabor auténtico, el producto local y la creatividad sin límites. Celele trabaja de la mano con pequeños productores, pescadores y artesanos, en colaboración con el Jardín Botánico de Cartagena, biólogos e instituciones educativas, consolidando una red que impulsa la sostenibilidad y pone en valor la biodiversidad de su entorno. El resultado de ese esfuerzo ha sido reconocido en todo el continente. Razón por la que Celele ocupa actualmente el puesto No. 6 en la lista de los "Latin America´s 50 Best Restaurants", tras una trayectoria ascendente que comenzó en 2019 con el premio "Miele One To Watch". Desde entonces, ha acumulado distinciones como el "Gin Mare Art of Hospitality Award" y se ha convertido en una referencia obligada para quienes buscan una experiencia gastronómica con alma caribeña. Al frente de este viaje culinario está el chef Jaime Rodríguez, cofundador, propietario y mente creativa detrás de Celele y del proyecto Caribe Lab. Con más de dos décadas de experiencia en cocinas de alto nivel, Rodríguez se ha posicionado entre los grandes nombres de la gastronomía latinoamericana. En 2024, fue reconocido con el título "The Best Chef Terroir" y tres cuchillos por The Best Chef Awards, además de ocupar el puesto No. 75 entre los 100 mejores chefs del mundo.





