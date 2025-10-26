PUCMM reafirma el rol de los Asuntos Corporativos como pilar de la sostenibilidad institucional

La PUCMM clausuró con éxito la 5.ª Jornada de Comunicación Corporativa 2025, dedicada a los Asuntos Corporativos como eje estratégico. ( PUCMM )

Con un enfoque renovado en la sostenibilidad y el liderazgo comunicacional, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), campus Santo Domingo, clausuró con éxito la 5.ª Jornada de Comunicación Corporativa PUCMM 2025.

El evento, celebrado de manera virtual los días 22 y 23 de octubre debido al paso de la tormenta Melissa, llevó por tema central "Corporate Affairs: Asuntos corporativos como pilar de la sostenibilidad institucional", consolidándose como un espacio clave de diálogo, aprendizaje y actualización para profesionales, investigadores, directivos y estudiantes del ámbito comunicacional.

Durante el acto de cierre, la doctora Ana Bélgica Güichardo, directora de la Escuela de Comunicación, destacó el compromiso de las empresas e instituciones que apoyaron la jornada, así como la colaboración de marcas, expertos y estudiantes de distintas universidades.

"Este es un símbolo de resiliencia de la academia, que procura mantener un nivel de excelencia en el estudio de la Comunicación Estratégica. Muestra de ello es la gran asistencia que hemos tenido, con un impacto a más de 600 personas, según nuestros primeros registros digitales", expresó Güichardo.

Mejores prácticas corporativas

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de los Premios a las Mejores Prácticas de Comunicación Corporativa, seleccionadas por votación del público.

En la categoría Reputación resultó ganador QIK Banco Digital Dominicano S.A., representado por Arturo Grullón y Fernando Ruiz. En Sostenibilidad Social fue premiado el Consorcio Energético Punta Cana–Macao (CEPM), representado por Nicole Contreras, mientras que la categoría Campaña reconoció la iniciativa "Sé Consciente RD" del INTRANT.

También se premiaron los trabajos sobresalientes de tesis de grado, reconociendo a Ana Isabel de Jesús Taveras de Moya (Diagnóstico y Planes de Comunicación), Lisbeth Alexandra Valdez Arias y Emily Alianna Medina Asunción (Campaña Educativa), y Camila Alejandra López Peña (Innovación).

El galardón al Docente Destacado en Comunicación Corporativa recayó en Atabeira Estrella, elegida por los estudiantes, mientras que la distinción de Personalidad del Año de la Comunicación Corporativa fue otorgada a Luis Martín Gómez, por sus aportes a la gestión ética y efectiva de la comunicación institucional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/luis-martin-gomez-agradece-a6a3771b.jpg Luis Martín Gómez recibióla distinción de Personalidad del Año de la Comunicación Corporativa. (FUENTE EXTERNA)

La jornada contó con el respaldo de Grupo Universal, AES Dominicana, Banco Popular, Grupo Ramos, APAP, CEPM, EGEHAINA, Cooperativa La Telefónica, How to Be a Brand y Newlink Dominicana, reafirmando la sólida alianza entre la academia y el sector corporativo en la construcción de una comunicación estratégica sostenible.

5ta Jornada de Comunicación Corporativa PUCMM 2025 Las actividades formativas estuvieron lideradas por Iban Campo, director general de la firma consultora Llorente y Cuenca (LLYC), quien realizó una sesión de Networking con estudiantes; la Relevancia de la gestión ética en la reputación institucional, fue expuesta por Bredyg Disla, directora de Asuntos Públicos y VP de la Fundación AESDOM, junto a Pamela Castillo, directora de Comunicación y Marketing de la Asociación de Bancos de la República Dominicana, ABA; en tanto que el doctor Adrián Cordero, consultor internacional, y Rosario Medina Gómez, coordinadora de la Carrera de Comunicación Corporativa en PUCMM, presentaron los resultados del estudio de Resultados del Estudio Public Affairs en RD, una investigación realizada por la Escuela de Comunicación. Como parte de las conferencias, Mariel Bera, vicepresidente del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable compartió el "Caso de éxito: la gestión estratégica de la visión sostenible del Popular" y, al final de parte formativa, se realizó el panel denominado Estrategias efectivas de la gestión del Corporate Affairs que tuvo como panelistas a Paula Martínez, gerente senior de Asuntos Públicos en Newlink Dominicana, Leyla Alfonso, directora corporativa de Comunicación del Grupo SID, y Patricia Mejía Valdez, directora Corporate Affairs, mercadeo y comunicaciones de Nestlé Dominicana y del Caribe. La Jornada contó con un equipo de moderadores, como Marina Lorenzo, egresada de la Escuela de Comunicación de PUCMM, Amy Rodríguez, directiva del Comité de Estudiante, CECOM, Carolina Veras, docente, Pamela Rodríguez, directora de Comunicación Institucional de Banreservas; Berenice Méndez, docente, Pascal Peña, abogado y docente de postgrad, así como, Yerenna Álvarez, Directora de Cuentas de Newlink Dominicana y Mariangel González, egresada de PUCMM. La Jornada de Comunicación Corporativa de la PUCMM es organizada por un equipo integrado por la directora de la Escuela de Comunicación, del campus Santo Domingo, doctora Ana Bélgica Güichardo; Rosario Medina Gómez, coordinadora, Nurys Paulino, Víctor Escarramán, Erwin Villanueva, Natali Faxas, María Magdalena Durán, entre otros docentes y estudiantes para quienes el evento es una experiencia de aprendizaje basado en un proyecto.



