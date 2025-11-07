Escapadas de bienestar: tres propuestas para resetear cuerpo y mente este finde
Estos santuarios dominicanos te invitan a reconectar contigo mism@
Entre la brisa del Caribe y el deseo de desconexión, el bienestar se ha convertido en una nueva forma de viajar. Si buscas un respiro para cuerpo y mente, tres refugios en distintos puntos del país te ofrecen experiencias donde la relajación se convierte en un arte.
The Spa, Puntacana Resort
En el corazón del paraíso, The Spa, en Puntacana Resort, redefine el concepto de bienestar con un enfoque que mezcla ciencia, naturaleza e intuición. Este espacio, exclusivo para propietarios y huéspedes, ofrece un menú de tratamientos personalizados en ambientes privados o en pareja.
Desde masajes prenatales y faciales naturales hasta exfoliaciones con coco y uva de mar, cada detalle está pensado para renovar la piel y equilibrar la energía. También puedes probar sus sesiones de meditación o sonoterapia, ideales para reconectar con tu centro.
Cayo Levantado Resort
Aquí el bienestar se vive como un viaje interior. En este oasis frente al mar, cada huésped elige su propio camino a través de los Cuatro Caminos de Bienestar, un concepto que combina movimiento, nutrición y transformación personal.
El Camino Renew se centra en la desintoxicación y la limpieza del cuerpo; Restore, en activar y fortalecer la energía física; mientras Refresh eleva el metabolismo y revitaliza el organismo con ejercicios de alto impacto. Cada ruta se adapta a tus necesidades, integrando experiencias sensoriales que equilibran mente, cuerpo y espíritu.
Yhi Spa, Meliá Punta Cana Beach
Inspirado en Yhi, la diosa de la luz, este santuario solo para adultos ofrece un ambiente sereno y contemporáneo donde el equilibrio es la regla. Sus terapias -avaladas por Wellness for Cancer- combinan técnicas curativas tradicionales y modernas, realizadas con productos naturales y sostenibles.
Con 16 cabinas y un equipo de expertos, YHI Spa propone un viaje sensorial que fusiona rituales ancestrales y bienestar moderno, ideal para disfrutar en pareja o en soledad.
Tres propuestas, tres maneras de detener el tiempo. Porque, al final, el lujo más grande es encontrar la calma y regalarte un fin de semana para volver a empezar.