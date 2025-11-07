Escapadas de bienestar: tres propuestas para resetear cuerpo y mente este finde

Entre la brisa del Caribe y el deseo de desconexión, el bienestar se ha convertido en una nueva forma de viajar. Si buscas un respiro para cuerpo y mente, tres refugios en distintos puntos del país te ofrecen experiencias donde la relajación se convierte en un arte.

The Spa, Puntacana Resort

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/the-spa-pc-2-be91baa9.jpg

En el corazón del paraíso, The Spa, en Puntacana Resort, redefine el concepto de bienestar con un enfoque que mezcla ciencia, naturaleza e intuición. Este espacio, exclusivo para propietarios y huéspedes, ofrece un menú de tratamientos personalizados en ambientes privados o en pareja.

Desde masajes prenatales y faciales naturales hasta exfoliaciones con coco y uva de mar, cada detalle está pensado para renovar la piel y equilibrar la energía. También puedes probar sus sesiones de meditación o sonoterapia, ideales para reconectar con tu centro.

Cayo Levantado Resort

Aquí el bienestar se vive como un viaje interior. En este oasis frente al mar, cada huésped elige su propio camino a través de los Cuatro Caminos de Bienestar, un concepto que combina movimiento, nutrición y transformación personal.

El Camino Renew se centra en la desintoxicación y la limpieza del cuerpo; Restore, en activar y fortalecer la energía física; mientras Refresh eleva el metabolismo y revitaliza el organismo con ejercicios de alto impacto. Cada ruta se adapta a tus necesidades, integrando experiencias sensoriales que equilibran mente, cuerpo y espíritu.

Yhi Spa, Meliá Punta Cana Beach

Inspirado en Yhi, la diosa de la luz, este santuario solo para adultos ofrece un ambiente sereno y contemporáneo donde el equilibrio es la regla. Sus terapias -avaladas por Wellness for Cancer- combinan técnicas curativas tradicionales y modernas, realizadas con productos naturales y sostenibles.

Con 16 cabinas y un equipo de expertos, YHI Spa propone un viaje sensorial que fusiona rituales ancestrales y bienestar moderno, ideal para disfrutar en pareja o en soledad.

Tres propuestas, tres maneras de detener el tiempo. Porque, al final, el lujo más grande es encontrar la calma y regalarte un fin de semana para volver a empezar.



